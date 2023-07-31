Beda dengan Timnas Indonesia, Malaysia Tantang Tim Kuat China dan Suriah di FIFA Matchday September 2023

KUALA LUMPUR – Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) mengumumkan Tim Nasional (Timnas) Malaysia dipastikan akan melawan China dan Suriah di FIFA Matchday September 2023. Tentu hal tersebut berbeda jauh dengan Timnas Indonesia yang hanya melawan Turkmenistan di FIFA Matchday selanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia hanya memainkan satu pertandingan saja di FIFA Matchday September 2023. Pasalnya jadwal FIFA Matchday September 2023 berdekatan dengan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar pada 6-12 September 2023.

Saat ini tampaknya fokus utama PSSI adalah Timnas Indonesia U-23 harus lolos ke Piala Asia U-23 2024. Karena itulah PSSI hanya mengambil satu laga di FIFA Matchday September 2023 dan itu pun melawan Turkmenistan yang berada di peringkat 138 dunia.

Semua itu pun tak terlepas dari banyaknya pemain timnas senior yang juga merupakan pemain andalan di Timnas Indonesia U-23. Shin Tae-yong juga tak bisa membagi fokusnya terhadap dua tim dengan dua agenda tersebut.

Sementara itu, Malaysia tak memiliki masalah seperti yang dihadapi Timnas Indonesia. Timnas Malaysia dipastikan dipimpin oleh Kim Pan-gon, sementara Tim U-23 dilatih oleh Elangowan Elavarasan. Begitu juga dari segi komposisi pemain.

Karena itulah, Malaysia bisa memanfaatkan FIFA Matchday September 2023 dengan maksimal. Tak tanggung-tanggung, Malaysia pun memilih dua tim dengan peringkat 100 besar dunia.