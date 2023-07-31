Pesona Irina Shayk Memikat Bintang Top Dunia, dari Cristiano Ronaldo hingga Kanye West

MODEL cantik Irina Shayk memiliki pesona yang luar biasa hingga mampu meluluhkan hati bintang top dunia. Mulai dari atlet, aktor ternama, hingga rapper dunia, bertekuk lutut di pangkuannya.

Baru-baru ini, Irina Shayk kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan semakin dekat dengan pensiunan quarterback National Football League (NFL) Tom Brady setelah dia terlihat menjemput dengan mobil dan tampak membelai wajahnya.

Dilansir dari Mirror.co.uk, Tom juga kedapatan menjemput Irina sehari sebelumnya, dan dia dilaporkan mengenakan pakaian yang sama keesokan harinya.

Meskipun Irina dan mantan quarterback NFL hanya bertemu pada bulan Mei, dia dilaporkan "melihat masa depan" dengan model tersebut dan itu "bukan hanya selingkuh". Keduanya bertemu di pernikahan Joe Nahmad dan Madison Headrick di Sardinia.

BACA JUGA:

Sebeumnya, model asal Rusia tersebut telah dikaitkan dengan berbagai selebritis selama bertahun-tahun, dan beberapa dari mereka mungkin akan bikin terkejut. Ini nama-namanya!

4. Cristiano Ronaldo

Pada tahun 2009, keduanya bertemu di sebuah pemotretan untuk iklan pakaian renang Armani. Tahun berikutnya keduanya dipastikan berkencan. Hubungan itu berlangsung lima tahun, tetapi berakhir pada 2015.

Desas-desus beredar bahwa pesepakbola itu berselingkuh, tetapi dia dengan cepat membantah tuduhan itu di Twitter. Ronaldo kemudian merilis pernyataan di mana dia mengomentari sosok Irina sebagai "kebahagiaan terbesar".

Sejak dua kali berpisah, Cristiano kini menjalin hubungan dengan Georgina Rodriguez yang memiliki dua anak.