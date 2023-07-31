Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: H-18 Jelang Turnamen, Shin Tae-yong Belum Umumkan Daftar Pemain!

JADWAL Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Piala AFF U-23 2023 akan dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Sesuai drawing yang sudah dilakukan, skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– tergabung di Grup B bersama Timnas Malaysia U-23 dan Timnas Timor Leste U-23. Timnas Indonesia U-23 akan bersua Malaysia pada 18 Agustus 2023 dan Timor Leste (20 Agustus 2023).

(Ramadhan Sananta, calon bomber Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023)

Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Karena itu, butuh usaha ekstra bagi pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, untuk membawa skuad Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023, mengingat hanya juara grup yang lolos otomatis ke babak empat besar.

Sayangnya, hingga 18 hari jelang penyelenggaraan, pelatih Shin Tae-yong belum memanggil siapa saja pemain yang akan dibawa ke ajang dua tahunan ini. satu hal yang pasti, Shin Tae-yong tak bisa memanggil pemain-pemain yang merumput di luar negeri.

Hal itu karena Piala AFF U-23 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga klub-klub di luar negeri tak berkewajiban melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia U-23. Dengan begitu, Marselio Ferdinan (KMSK Deinze), Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Pratama Arhan (Tokyo Verdy) dan Elkan Baggott (Ipswich Town) absen di ajang ini.

Meski begitu, pemain-pemain top Timnas Indonesia U-23 yang mentas di Liga 1 2023-2024 masih bisa dipanggil Shin Tae-yong. Top skor SEA Games 2023, Ramadhan Sananta dan Fajar Fathur berpotensi dibawa.