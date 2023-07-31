Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tokyo Verdy Gagal Menang Lagi, Waktunya Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan Diberi Kesempatan saat Bersua Shimizu S-Pulse?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |13:24 WIB
Tokyo Verdy Gagal Menang Lagi, Waktunya Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan Diberi Kesempatan saat Bersua Shimizu S-Pulse?
Pratama Arhan/Foto: Instagram
TOKYO Verdy gagal menang lagi, waktunya pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, diberi kesempatan saat bersua Shimizu S-Pulse? Sekadar diketahui, Tokyo Verdy gagal memetik kemenangan saat bersua tim papan bawah Liga 2 Jepang 2023, Mito Hollyhock.

Dalam laga pekan ke-28 Liga 2 Jepang 2023 itu, Tokyo Verdy ditahan imbang Mito hollyhock dengan skor kacamata 0-0. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Ajinomoto pada Sabtu, 29 Juli 2023 pukul sore WIB.

 pratama arhan

Pada laga itu, Tokyo Verdy sejatinya mampu menciptakan 6 peluang berbanding 2 milik tim tamu, Mito HollyHock. Akan tetapi, dari 6 peluang itu hanya satu tembakan yang mengarah ke gawang Mito HollyHock.

Hingga peluit panjang, para pemain Tokyo Verdy tak mempu mencetak gol sehingga laga berakhir tanpa gol. Pratama Arhan sendiri tidak dimainkan oleh pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku, dalam laga tersebut.

 BACA JUGA:

Gara-gara gagal memetik kemenangan, Tokyo Verdy harus puas tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Liga 2 Jepang 2023 dengan 49 poin dari 28 pertandingan. Sementara Mito HollyHock berada di posisi ke-16 dengan 32 poin dari 28 pertandingan.

Selanjutnya, Tokyo Verdy akan melakoni laga pekan ke-29 melawan Shimizu S-Pulse di Stadion Ajinomoto pada Minggu, 6 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB. Lantas, apakah itu waktunya pemain Timnas Indonesia tersebut diberi kesempatan untuk tampil?

