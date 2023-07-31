5 Fakta Georgina Rodriguez sang Kekasih Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Anak Mantan Penyelundup Narkoba

FAKTA-fakta terkait Georgina Rodriguez, kekasih Cristiano Ronaldo, akan dibahas di dalam artikel ini. Kekasih bintang Al Nassr itu memiliki banyak sisi yang menarik untuk diulas.

Hubungan antara keduanya selalu menjadi sorotan. Pasalnya, Cristiano Ronaldo, merupakan bintang sepakbola paling sukses di dekade ini. Sehigga tindak tanduknya akan selalu menjadi perhatian penggemar.

Perhatian publik pun tak lepas dari hubungan percintaan mantan penggawa Manchester United tersebut. Kini, saat berpacaran dengan Georgina Rodriguez, publik pun kembali memperhatikan hubungan mereka.

Namun, seperti apa sosok Georgin Rodriguez tersebut? Berikut fakta-faktanya.

5. Seorang Model

Sejak menjadi kekasih dari seorang superstar, kehidupan Georgina Rodriguez berubah 360 derajat. Perlahan namun pasti, Georgina menjadi semakin populer. Georgina kini berprofesi sebagai seorang model.

BACA JUGA: Kisah Sedih Ayah Georgina Rodriguez yang Pernah Dua Kali Dipenjara hingga Dapat Pembelaan dari Cristiano Ronaldo

Awal mula kariernya sebagai model dimulai pada 2017 di Uno Models. Setelah itu, wanita berpaspor Spanyol itu mulai menghiasi berbagai majalah lain seperti Women's Health, XL Semanal, Glamour, Harper's Bazaar dan lain sebagainya.

4. Pernah menjadi pelayan toko

Sebelum menjadi model terkenal, ternyata Georgina pernah menjadi pelayan toko. Ia bekerja sebuah toko brand ternama: Gucci.

Saat menjadi pelayan toko inilah ia berkenalan dengan Cristiano Ronaldo yang menjadi pelanggan tetapnya. Saat itu ia sering diajak Ronaldo menghadiri sebuah acara yang kemudian berlanjut ke tahap yang lebih intens.