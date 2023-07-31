Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erik Ten Hag Ngamuk Manchester United Kalah Memalukan dari Borussia Dortmund

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |12:51 WIB
Erik Ten Hag Ngamuk Manchester United Kalah Memalukan dari Borussia Dortmund
Manchester United kalah 2-3 dari Borussia Dortmund di laga uji coba 2023. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

PELATIH Manchester United, Erik Ten Hag, mengamuk setelah timnya kalah 2-3 dari Borussia Dortmund dalam laga uji coba yang berlangsung di Allegiant Stadium, Paradise, Amerika Serikat pada Senin (31/7/2023) pagi WIB. Mantan juru taktik Ajax Amsterdam itu menyoroti buruknya performa Manchester United, khususnya di 30 menit terakhir.

Manchester United sejatinya unggul lebih dulu lewat aksi Diogo Dalot pada menit 24. Di pengujung babak pertama, Borussia Dortmund membalikkan kedudukan lewat brace Donyell Malen (43’ dan 44’).

Manchester United vs Borussia Dortmund

Skor 2-1 untuk keunggulan Borussia Dortmund bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua atau pada menit 52, Manchester United menyamakan kedudukan lewat aksi Antony. Sayangnya di menit 71, Manchester United kebobolan untuk ketiga kalinya lewat Youssoufa Moukoko.

Setelah pertandingan, Erik Ten Hag mencak-mencak. Terlebih, ini kekalahan beruntun ketiga mereka setelah sebelumnya tumbang 1-3 dari Wrexham AFC dan digilas Real Madrid 0-2.

“Dua bagian, awal-awal tampil bagus, bermain sebagai tim, sangat dinamis, menekan dengan baik, jadi sangat menyenangkan untuk dilihat. Itulah yang ingin saya katakan kepada tim di babak pertama dan kemudian tiba-tiba mereka kebobolan dua gol dan itu benar-benar hadiah (untuk Dortmund),” kata Erik Ten Hag mengutip dari laman resmi Manchester United, Senin (31/7/2023).

“Jadi itu sudah mengganggu, tapi setengah jam terakhir buruk, kinerja yang buruk. Tidak mengikuti aturan sama sekali, tidak menekan, tidak membangun dan tidak menyerang, jadi akhirnya ada 11 orang di lapangan dan itu sama sekali tidak bagus,” lanjut pelatih asal Belanda ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183536/rizky_ridho-BG3g_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Alhamdulillah, Tidak Pernah Saya Bayangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183443/timnas_thailand_vs_singapura-VmjS_large.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Singapura di FIFA Matchday November 2025: Dipimpin Pelatih Baru, Gajah Perang Menang Tipis 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183242/timur_kapadze_blak_blakan_bilang_menunggu_tawaran_dari_pssi_untuk_kursi_pelatih_timnas_indonesia-sM7Z_large.jpg
Timur Kapadze Blak-blakan Tunggu Tawaran PSSI untuk Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Saya Siap, Insya Allah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643969/kena-kartu-merah-ronaldo-adu-mulut-dengan-calon-pelatih-timnas-indonesia-heimir-hallgrimsson-hbr.webp
Kena Kartu Merah, Ronaldo Adu Mulut dengan Calon Pelatih Timnas Indonesia Heimir Hallgrimsson
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/gelandang_persib_bandung_adam_alis_foto_persib.jpg
Adam Alis Blak-blakan soal Perannya di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement