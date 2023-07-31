Erik Ten Hag Ngamuk Manchester United Kalah Memalukan dari Borussia Dortmund

PELATIH Manchester United, Erik Ten Hag, mengamuk setelah timnya kalah 2-3 dari Borussia Dortmund dalam laga uji coba yang berlangsung di Allegiant Stadium, Paradise, Amerika Serikat pada Senin (31/7/2023) pagi WIB. Mantan juru taktik Ajax Amsterdam itu menyoroti buruknya performa Manchester United, khususnya di 30 menit terakhir.

Manchester United sejatinya unggul lebih dulu lewat aksi Diogo Dalot pada menit 24. Di pengujung babak pertama, Borussia Dortmund membalikkan kedudukan lewat brace Donyell Malen (43’ dan 44’).

Skor 2-1 untuk keunggulan Borussia Dortmund bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua atau pada menit 52, Manchester United menyamakan kedudukan lewat aksi Antony. Sayangnya di menit 71, Manchester United kebobolan untuk ketiga kalinya lewat Youssoufa Moukoko.

Setelah pertandingan, Erik Ten Hag mencak-mencak. Terlebih, ini kekalahan beruntun ketiga mereka setelah sebelumnya tumbang 1-3 dari Wrexham AFC dan digilas Real Madrid 0-2.

“Dua bagian, awal-awal tampil bagus, bermain sebagai tim, sangat dinamis, menekan dengan baik, jadi sangat menyenangkan untuk dilihat. Itulah yang ingin saya katakan kepada tim di babak pertama dan kemudian tiba-tiba mereka kebobolan dua gol dan itu benar-benar hadiah (untuk Dortmund),” kata Erik Ten Hag mengutip dari laman resmi Manchester United, Senin (31/7/2023).

“Jadi itu sudah mengganggu, tapi setengah jam terakhir buruk, kinerja yang buruk. Tidak mengikuti aturan sama sekali, tidak menekan, tidak membangun dan tidak menyerang, jadi akhirnya ada 11 orang di lapangan dan itu sama sekali tidak bagus,” lanjut pelatih asal Belanda ini.