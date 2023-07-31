Cetak Gol Cantik untuk Al Ittihad, Karim Benzema Pukau Publik Arab Saudi

PENYERANG asal Prancis, Karim Benzema berhasil memukau para penggemarnya di Arab Saudi. Penyerang Al Ittihad itu mencetak gol cantik untuk kemenangan atas klub Tunisia, Club Football (CF) Sfaxien.

Benzema (63’) menjadi penentu kemenangan Al Ittihad atas CF Sfaxien 1-0 di Arab Club Champions Cup 2023. Pertandingan itu digelar di King Fahd Stadium, Ta’if, Arab Saudi pada Senin (31/7/2023) dini hari WIB.

Dalam pertandingan tersebut, Benzema tampil dalam waktu penuh selama 90 menit. Mantan bintang Real Madrid itupun sukses memukau publik Arab Saudi dengan gol berkelas dalam pertandingan itu.

Lewat sebuah tayangan ulang, Benzema terlihat mengontrol bola dengan kakinya sebelum berputar dan melepaskan tembakan keras ke sudut kanan gawang. Gol tersebut langsung disambut gemuruh penonton yang hadir dalam laga tersebut.

Media Spanyol, Diario AS, menyebut gol Benzema sebagai sebuah karya seni yang indah. Diario AS juga menuliskan tajuk berita bahwa semua orang seakan terlena dengan El Clasico (Derby Barcelona melawan Real Madrid) dan melupakan gol indah Benzema.

“Karim Benzema mempesona di Arab. Penyerang Prancis membuat karya seni ini dengan tim barunya,” tulis Diario AS, dikutip pada Senin (31/7/2023).