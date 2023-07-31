Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Lihat Sepakbola Indonesia Lebih Maju, Alasan Park Hang-seo Bangun Akademi Sepakbola di Vietnam?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:01 WIB
Tak Mau Lihat Sepakbola Indonesia Lebih Maju, Alasan Park Hang-seo Bangun Akademi Sepakbola di Vietnam?
Park Hang-seo kala melatih Timnas Vietnam. (Foto: Instagram)
A
A
A

TAK mau lihat sepakbola Indonesia lebih maju, alasan Park Hang-seo bangun akademi sepakbola di Vietnam? Sekadar diketahui, mantan pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan itu berencana akan membangun akademi sepakbola di Vietnam.

Park Hang-seo pun menghadiri pertandingan final turnamen sepakbola remaja bertajuk Piala TV BRT 2023 di Stadion Ba Ria, Provinsi Ba Ria, Vietnam, pada Minggu 30 Juli 2023. Sebelum menghadiri laga itu, ia memberikan tanda tangan untuk banyak fans dan pemain muda di sana.

Park Hang-seo

Park Hang-seo juga berinteraksi dengan banyak anak yang menyukai sepakbola di distrik Chau Duc, penghasil banyak pemain berkualitas untuk sepakbola pemuda setempat. Eks pelatih Timnas Vietnam itu pun dilaporkan sangat menikmati momen tersebut.

"Menghadiri final U-11 dan U-13 BRT 2023 BRT TV Cup, Park sangat senang dengan para pemain muda, yang telah mengabdikan penggemar untuk pertandingan yang sangat kompetitif, sengit namun murni. Park memberi tanda tangan untuk pemain Ba Ria - Vung Tau," tulis laporan Soha Vn, dikutip Senin (31/7/2023).

Dalam kesempatan itu, pelatih Korea Selatan ini disebut akan membangun akademi sepakbola di Vietnam. Alasannya, Park Hang-seo ingin mendedikasikan dirinya untuk sepakbola Vietnam di masa depan.

Halaman:
1 2
      
