5 Alasan Cristiano Ronaldo Mandul di Laga Pramusim Al Nassr, Nomor 1 Faktor Fisik!

SEBANYAK 5 alasan Cristiano Ronaldo mandul di laga pramusim Al Nassr akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- telah memainkan total empat laga bersama Al Nassr di laga uji coba pramusim 2023-2024.

Hasilnya pun sangat mengecewakan. Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo dibantai Celta Vigo 0-5 (18 Juli 2023), dilumat Benfica 1-4 (21 Juli 2023), ditahan Paris Saint-Germain (PSG) 0-0 (25 Juli 2023), dan diimbangi Inter Milan 1-1 (27 Juli 2023).

Bahkan, sang megabintang 38 tahun itu pun tidak mencetak gol dari empat pertandingan di atas, meski sempat memiliki kesempatan untuk membobol gawang lawannya. Lantas, apa saja alasan Cristiano Ronaldo mandul di empat laga itu?

Berikut 5 Alasan Cristiano Ronaldo Mandul di Laga Pramusim Al Nassr:

5. Pertahanan Lawan Kuat dan Solid





Permainan Celta Vigo, Benfica, PSG, dan Inter Milan memang cukup kuat dan solid. Hal ini bisa menjadi alasan Cristiano Ronaldo kesulitan untuk menembus area pertahanan mereka hingga dirinya selalu gagal untuk mencetak gol.

“Performa yang bagus melawan tim yang kuat. Persiapan pramusim masih terus berlanjut. Penyambutan yang luar biasa dari para penggemar di Jepang,” kata Cristiano Ronaldo usai melawan PSG, dikutip dari @cristiano.

4. Al Nassr Tidak Menurunkan Skuad Terbaiknya





Al Nassr bisa dibilang belum bermain dengan skuad terbaiknya. Alex Telles yang sudah resmi direkrut Al Nassr belum sempat main jadi pelayan Cristiano Ronaldo di sisi kiri. Begitu pun dengan Seko Fofana.

Sementara itu, Sadio Mane yang akan segera gabung Al Nassr dikabarkan baru akan merapat pekan ini. Al Nassr hanya memainkan Marcelo Brozovic sebagai pemain baru selama pramusim. Duet Brozovic dan Talisca tidak cukup untuk membuat Cristiano Ronaldo menunjukkan ketajamannya.