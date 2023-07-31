Seperti Timnas Indonesia, Lawan Timnas Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Banyak Diperkuat Pemain Abroad di Eropa

SEPERTI Timnas Indonesia, lawan Timnas Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 banyak diperkuat pemain abroad di Eropa. Tak ayal, hal ini turut jadi sorotan media Malaysia, yakni Makan Bola.

Ya, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah melakukan drawing atau pengundian untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia sendiri dipastikan memulai perjalanannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada babak kedua.

Timnas Malaysia pun tergabung di Grup D. Mereka akan bersua dengan Oman, Kirgizstan, dan juga pemenang duel Taiwan vs Timor Leste di babak pertama. Sorotan lebih pun diberikan Makan Bola terhadap Oman dan Kirgizstan karena mereka akan jadi lawan tangguh bagi Malaysia.

Secara ranking FIFA, Oman dan Kirgizstan sama-sama menempati posisi lebih baik dari Timnas Malaysia. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kini bertengger di urutan ke-136, sementara Oman ada di peringkat ke-73 dan Kirgizstan di posisi ke-97.

Bukan hanya secara ranking, Timnas Oman dan Kirgizstan disebut Makan Bola juga dihuni pemain abroad di Eropa. Tak ayal, Malaysia perlu waspada.

“Malaysia akan menghadapi Oman dan Kirgizstan di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026/Piala Asia 2027 mulai November. Selain posisi peringkat yang lebih tinggi, kehadiran beberapa pemain elite di skuad Oman dan Kirgizstan membuat 2 negara tersebut memiliki kekuatan masing-masing,” tulis Makan Bola, dikutip Senin (31/7/2023).

“Bahkan, beberapa pemain Timnas Oman terdiri dari pemain yang bermain di klub raksasa Oman, yakni Al-Nahda FC dan Al-Seeb FC. Di antara pemain yang menjadi fokus adalah Salah Al-Yahyaei (gelandang serang), Arshad Al-Alawi (gelandang), dan Ibrahim Al-Mukhaini (kiper),” lanjutnya.

“Untuk Kirgizstan, beberapa pemain nasionalnya juga bermain di liga Eropa. Ada Valeriy Kichin (gelandang) saat ini bermain di liga kedua Rusia, 1 Division. Erzhan Tokotaev, penjaga gawang berusia 23 tahun juga bermain di Eropa bersama klub Sanliurfaspor di liga kedua Turki,” jelas Makan Bola.

“Lain lagi pemain muda Kirgizstan, Beknaz Almazbekov, yang baru berusia 18 tahun. Beknaz saat ini bermain dengan tim Galatasaray U-19dan bermain di posisi sayap kiri tim. Kehadiran pemain elite yang bermain di klub-klub besar dan di Eropa akan memberi perlawanan sengit bagi skuad Harimau Malaysia,” sambungnya.