HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyerang Ganas yang Siap Bantu Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Dipantau Pemandu Bakat Eropa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |06:34 WIB
5 Penyerang Ganas yang Siap Bantu Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Dipantau Pemandu Bakat Eropa!
Berikut 5 penyerang ganas yang siap bantu Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

SEBANYAK 5 penyerang ganas yang siap bantu Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia memulai perjuangan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari babak pertama.

Di babak ini, Timnas Indonesia akan bersua Brunei Darussalam dalam laga kandang dan tandang pada 12 dan 17 Oktober 2023. Di atas kertas, skuad asuhan Shin Tae-yong bisa menggilas Brunei untuk memesan tempat di babak kedua.

Lawan jauh lebih kuat mengadang skuad Timnas Indonesia di babak kedua, yakni Irak, Vietnam dan Filipina. Demi mendapatkan hasil maksimal, Timnas Indonesia wajib memiliki penyerang ganas yang siap menghukum pertahanan lawan-lawan mereka. Siapa saja?

Berikut 5 penyerang ganas yang siap bantu Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

5. Rafael Struick

Rafael Struick

Tahun 2023 bisa dibilang menjadi tahun yang membahagiakan bagi Rafael Struick. Selain berkesempatan menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Rafael Struick juga dijadikan andalan sang klub, ADO Den Haag, di sepanjang pramusim 2023-2024.

Pengalaman bermain di ADO Den Haag dapat ditularkan penyerang 20 tahun ini saat membela Timnas Indonesia. Kecepatan lari dan ketenangan di depan gawang lawan merupakan kelebihan pemain yang satu ini.

4. Ramadhan Sananta

Ramadhan Sananta

Ramadhan Sananta tidak dibawa ke FIFA matchday Juni 2023, meski saat itu berstatus top skor SEA Games 2023. Penyerang 20 tahun ini pun mencoba menarik hati Shin Tae-yong dengan tampil optimal bersama Persis Solo di Liga 1 2023-2024. Eks penyerang PSM Makassar ini telah mengemas dua gol dari lima pertandingan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
