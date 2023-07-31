Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luis Suarez Akhiri Kontrak Lebih Awal dengan Gremio, Pertanda Susul Lionel Messi ke Inter Miami?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |06:02 WIB
Luis Suarez Akhiri Kontrak Lebih Awal dengan Gremio, Pertanda Susul Lionel Messi ke Inter Miami?
Lionel Messi berpotensi bertemu Luis Suarez lagi di Inter Miami (Foto: Twitter/fcbarcelona)
A
A
A

LUIS Suarez akhiri kontrak lebih awal dengan Gremio, sebagaimana warta dari jurnalis Fabrizio Romano. Di sisi lain, Inter Miami masih tertarik untuk menyatukannya kembali dengan Lionel Messi.

Klub Amerika Serikat, Inter Miami, bergerak aktif di sepanjang bursa transfer musim panas ini. Uniknya, semenjak menggaet Lionel Messi secara bebas transfer dari Paris Saint-Germain (PSG), Inter Miami merekrut para pemain alumni Barcelona.

Lionel Messi

Pertama, mereka mendatangkan Sergio Busquets dan kemudian Jordi Alba. Kini, giliran Luis Suarez yang dikaitkan dengan The Herons – julukan Inter Miami.

Setelah perekrutan Busquets di awal Juli lalu, Presiden Inter Miami Jordi Mas sudah mengindikasikan perekrutan Suarez. Namun, dia mengaku enggan untuk bergerak karena sang striker asal Uruguay masih terikat kontrak hingga Desember 2024 bersama klub asal Brasil, Gremio.

Meski begitu, jurnalis Fabrizio Romano kini mengabarkan bahwa Luis Suarez bakal mengakhiri kontraknya dengan Gremio lebih awal. Bukannya Desember 2024, Luis Suarez disebut akan mengakhiri kontrak dengan Gremio pada akhir tahun 2023 ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/zion_suzuki.jpg
3 Calon Kiper Baru Inter Milan Pengganti Yann Sommer, Ada Penjaga Gawang Asia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement