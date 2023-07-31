Luis Suarez Akhiri Kontrak Lebih Awal dengan Gremio, Pertanda Susul Lionel Messi ke Inter Miami?

LUIS Suarez akhiri kontrak lebih awal dengan Gremio, sebagaimana warta dari jurnalis Fabrizio Romano. Di sisi lain, Inter Miami masih tertarik untuk menyatukannya kembali dengan Lionel Messi.

Klub Amerika Serikat, Inter Miami, bergerak aktif di sepanjang bursa transfer musim panas ini. Uniknya, semenjak menggaet Lionel Messi secara bebas transfer dari Paris Saint-Germain (PSG), Inter Miami merekrut para pemain alumni Barcelona.

Pertama, mereka mendatangkan Sergio Busquets dan kemudian Jordi Alba. Kini, giliran Luis Suarez yang dikaitkan dengan The Herons – julukan Inter Miami.

Setelah perekrutan Busquets di awal Juli lalu, Presiden Inter Miami Jordi Mas sudah mengindikasikan perekrutan Suarez. Namun, dia mengaku enggan untuk bergerak karena sang striker asal Uruguay masih terikat kontrak hingga Desember 2024 bersama klub asal Brasil, Gremio.

Meski begitu, jurnalis Fabrizio Romano kini mengabarkan bahwa Luis Suarez bakal mengakhiri kontraknya dengan Gremio lebih awal. Bukannya Desember 2024, Luis Suarez disebut akan mengakhiri kontrak dengan Gremio pada akhir tahun 2023 ini.