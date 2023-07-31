Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bicara Pentingnya Attitude di Sepakbola, Tak Segan Coret Pemain yang Telat Datang Latihan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |05:32 WIB
Shin Tae-yong Bicara Pentingnya Attitude di Sepakbola, Tak Segan Coret Pemain yang Telat Datang Latihan!
Shin Tae-yong tegaskan pentingnya attitude dalam sepakbola (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara pentingnya attitude di sepakbola. Dalam pernyataannya, juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan dirinya tak segan coret pemain yang telat datang latihan! 

Hal itu diungkapkan oleh Shin Tae-yong dalam wawancara dengan mantan pebasket Timnas Indonesia, Denny Sumargo. Awalnya, MVP IBL 2008 itu mengkonfirmasi apakah benar Shin Tae-yong bisa mencoret pemain karena terlambat bangun untuk latihan dan minus attitude lainnya.

Shin Tae-yong

"Kalau misalnya ada pemain, dia terlambat bangun untuk latihan, dia akan dikeluarin dari tim. Apakah itu benar?" tanya Denny Sumargo kepada Shin Tae-yong, dikutip dari kanal YouTube PEBASKET SOMBONG Denny Sumargo, Senin (31/7)2023).

Shin Tae-yong pun mengamini pertanyaan dari Denny Sumargo itu. Pelatih Timnas Indonesia tersebut mengaku tak segan untuk mencoret pemain yang telat datang latihan. Ia pun akan menerapkan regulasi yang pasti soal kedisiplinan dan attitude para pemain.

"Jadi, apa yang dikatakan oleh Denny itu benar semua," jelas Shin Tae-yong soal pencoretan pemain yang telat datang latihan.

"Semua (pemain) harus keras di awal ya. Kenapa pelatih harus melakukan seperti itu ya karena sebelumnya belum pernah ada regulasi yang jelas," tambah eks pelatih Korea Selatan itu.

"Jadi mau diadakan regulasi jelas, biar bisa ada pengaruh baik sampai ke pertandingan nanti," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183437/timur_kapadze-BXNF_large.jpg
PSSI Baru Jalin Komunikasi Online dengan Timur Kapadze, Tawaran Resmi Pelatih Timnas Indonesia Belum Diberikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183426/timur_kapadze-seIy_large.jpg
Spekulasi Kian Panas! Calon Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Kunjungi Tanah Air Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183415/tijjani_reijnders-jHLG_large.jpg
Harapan Baru Tijjani Reijnders: Doakan sang Adik Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183383/timur_kapadze-PV8u_large.jpg
Media Vietnam Kaget Dengar Kabar Timur Kapadze Siap Ambil Alih Kursi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644003/juara-umum-kejurnas-catur-2025-disambut-ketum-percasi-dki-jakarta-hardiyanto-kenneth-ubr.webp
Juara Umum Kejurnas Catur 2025 Disambut Ketum Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/zion_suzuki.jpg
3 Calon Kiper Baru Inter Milan Pengganti Yann Sommer, Ada Penjaga Gawang Asia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement