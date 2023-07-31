Shin Tae-yong Bicara Pentingnya Attitude di Sepakbola, Tak Segan Coret Pemain yang Telat Datang Latihan!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara pentingnya attitude di sepakbola. Dalam pernyataannya, juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan dirinya tak segan coret pemain yang telat datang latihan!

Hal itu diungkapkan oleh Shin Tae-yong dalam wawancara dengan mantan pebasket Timnas Indonesia, Denny Sumargo. Awalnya, MVP IBL 2008 itu mengkonfirmasi apakah benar Shin Tae-yong bisa mencoret pemain karena terlambat bangun untuk latihan dan minus attitude lainnya.

"Kalau misalnya ada pemain, dia terlambat bangun untuk latihan, dia akan dikeluarin dari tim. Apakah itu benar?" tanya Denny Sumargo kepada Shin Tae-yong, dikutip dari kanal YouTube PEBASKET SOMBONG Denny Sumargo, Senin (31/7)2023).

Shin Tae-yong pun mengamini pertanyaan dari Denny Sumargo itu. Pelatih Timnas Indonesia tersebut mengaku tak segan untuk mencoret pemain yang telat datang latihan. Ia pun akan menerapkan regulasi yang pasti soal kedisiplinan dan attitude para pemain.

"Jadi, apa yang dikatakan oleh Denny itu benar semua," jelas Shin Tae-yong soal pencoretan pemain yang telat datang latihan.

"Semua (pemain) harus keras di awal ya. Kenapa pelatih harus melakukan seperti itu ya karena sebelumnya belum pernah ada regulasi yang jelas," tambah eks pelatih Korea Selatan itu.

"Jadi mau diadakan regulasi jelas, biar bisa ada pengaruh baik sampai ke pertandingan nanti," imbuhnya.