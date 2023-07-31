Pengamat Berharap JIS Tak Lagi Dipolitisasi Jelang Piala Dunia U-17 2023: Ini Momentum Bagus untuk Sepakbola Indonesia

PENGAMAT Mohamad Kusnaeni alias Bung Kus berharap Jakarta International Stadium (JIS) tak lagi dipolitisasi jelang Piala Dunia U-17 2023. Sebab, pembenahan ini akan memberi dampak kepada sepakbola Indonesia.

JIS akan dibenahi menjelang Piala Dunia U-17 2023. Stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut merupakan salah satu dari delapan stadion yang diusulkan FIFA untuk Piala Dunia U-17 2023, yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

FIFA memberi penilaian bahwa rumput JIS perlu diganti agar tidak berisiko bagi para pemain. Perwakilan FIFA pun sudah menginspeksi stadium dengan memberikan tiga catatan, yaitu kesiapan venue, kualitas lapangan termasuk kondisi rumput, dan yang terakhir soal akomodasi untuk para peserta.

PSSI dan pemerintah sendiri pun sejatinya memang akan melakukan pembenahan pada sarana dan prasarana yang ada di JIS sebelum FIFA melakukan inspeksinya ke Jakarta. Nantinya, ada beberapa hal yang bakal diperbaiki, seperti akses transportasi dan kantong parkir demi kenyamanan penonton.

Pengamat Bung Kus mengatakan bahwa pembangunan JIS sebenarnya belum rampung sepenuhnya. Dia cukup bersyukur karena kini negara ikut membantu menyempurnakan stadion megah di kawasan Jakarta Utara itu.

“Saya sudah sering bilang bahwa JIS itu belum selesai pembangunannya. Akses masuknya itu untuk penonton sisi selatan, utara, jaringan transportasi publiknya belum terkoneksi, sekalian minta negara perbaiki itu. Dulu ada janji bikin LRT, ya sekalian dibangun. Momentum mumpung negara lagi punya kemauan,” kata Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (30/7/2023).