Timnas Indonesia U-17 Diperkuat Pemain yang Tingginya Hampir Setara Elkan Baggott, Menggila di Piala Dunia U-17 2023?

TIMNAS Indonesia U-17 diperkuat pemain yang tingginya hampir setara Elkan Baggott. Sosok pemain tersebut memiliki tinggi 193 sentimeter, hanya berbeda 1 sentimeter dari Elkan Baggott yang punya poster 194 sentimeter.

Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 sedang berlangsung di berbagai kota di Indonesia pada saat ini. Ini merupakan salah satu upaya PSSI untuk mencari pemain berbakat menjelang Piala Dunia U-17 2023.

Solo merupakan salah satu kota yang melangsungkan seleksi. Dilaporkan, ada 300 pemain yang menjalani seleksi di Stadion Sriwedari, Solo, pada Minggu (23/7/2023) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ditemani oleh Indra Sjafri dan Gibran Rakabuming selaku Walikota Solo. Uniknya, ada seorang sosok yang menjulang tinggi dalam seleksi tersebut.

Pemain tersebut memiliki postur hingga 193 sentimeter. Dengan demikian, sosok pemain tersebut memiliki tinggi badan hanya kurang 1 sentimeter dari Elkan Baggott yag memiliki tinggi 194 sentimeter.