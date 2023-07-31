4 Pelatih yang Pernah Jadi Guru Shin Tae-yong, Nomor 1 Legenda Real Madrid!

Shin Tae-yong pernah menjadi murid dari empat pelatih berbeda (Foto: PSSI)

SEBANYAK empat pelatih yang pernah menjadi guru Shin Tae-yong akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sosok yang menyandang predikat sebagai legenda Real Madrid.

Shin Tae-yong kini melatih Timnas Indonesia dan telah membawa perubahan kepada sepakbola Indonesia. Di bawah asuhannya, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sukses kembali ke Piala Asia untuk edisi 2023 setelah absen sejak 2007.

Pelatih asal Korea Selatan ini sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di kancah sepakbola internasional. Dia pun menimba banyak ilmu selama menjadi asisten pelatih.

Setidaknya, ada empat pelatih yang pernah dibantu oleh Shin Tae-yong dalam karier kepelatihannya. Salah satunya, ternyata, adalah seorang gelandang legendaris Real Madrid.

Berikut 4 Pelatih yang Pernah Jadi Guru Shin Tae-yong

4. Miron Bleiberg





Shin Tae-yong mengawali karier kepelatihannya pada 1 Juli 2005 silam di klub asal Australia, Brisbane Roar. Dia bergabung dengan klub tersebut pada tahun yang sama di bulan Maret sebagai pemain, dan langsung menjadi asisten pelatih beberapa bulan kemudian.

Di awal karier kepelatihannya, Shin Tae-yong menjadi asisten pelatih untuk Miron Bleiberg pada tahun 2005 hingga 2008. Menurut Transfermarkt, Shin Tae-yong bekerja sama dalam tujuh laga bersama Bleiberg.