Gara-Gara Shin Tae-yong Taruhan, Dimas Drajad Hampir Terdepak dari Timnas Indonesia

Dimas Drajad hampir terdepak dari Timnas Indonesia gara-gara Shin Tae-yong taruhan dengan Denny Sumargo (Foto: PSSI)

GARA-GARA Shin Tae-yong taruhan, Dimas Drajad hampir terdepak dari Timnas Indonesia. Sang pelatih asal Korea Selatan melakukan taruhan itu dengan YouTuber dan eks pebasket Denny Sumargo.

Pelatih Shin Tae-yong memenuhi undangan Denny Sumargo untuk hadir dalam konten YouTube-nya. Dalam acara tersebut, mereka berbincang dan juga bermain fun futsal disertai dengan beberapa tantangan.

Salah satu di antaranya adalah dengan menendang bola untuk mengenai mistar gawang. Dalam sebuah kesempatan, Denny Sumargo menantang Shin Tae-yong untuk menjadikan dirinya sebagai striker Timnas Indonesia.

“Kalau [tendangan] saya kena [mistar], saya jadi striker tim nasional, ya,” kata Denny Sumargo, yang juga mantan atlet basket Indonesia.

Shin Tae-yong secara mengejutkan mengiyakan permintaan Denny Sumargo. Dia bahkan mengatakan akan menyingkirkan striker andalannya di Timnas Indonesia, Dimas Drajad.

“Oke, Dimas out [keluar],” tukas Shin Tae-yong.