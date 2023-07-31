Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Shin Tae-yong Taruhan, Dimas Drajad Hampir Terdepak dari Timnas Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |02:00 WIB
Gara-Gara Shin Tae-yong Taruhan, Dimas Drajad Hampir Terdepak dari Timnas Indonesia
Dimas Drajad hampir terdepak dari Timnas Indonesia gara-gara Shin Tae-yong taruhan dengan Denny Sumargo (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-GARA Shin Tae-yong taruhan, Dimas Drajad hampir terdepak dari Timnas Indonesia. Sang pelatih asal Korea Selatan melakukan taruhan itu dengan YouTuber dan eks pebasket Denny Sumargo.

Pelatih Shin Tae-yong memenuhi undangan Denny Sumargo untuk hadir dalam konten YouTube-nya. Dalam acara tersebut, mereka berbincang dan juga bermain fun futsal disertai dengan beberapa tantangan.

Shin Tae-yong

Salah satu di antaranya adalah dengan menendang bola untuk mengenai mistar gawang. Dalam sebuah kesempatan, Denny Sumargo menantang Shin Tae-yong untuk menjadikan dirinya sebagai striker Timnas Indonesia.

“Kalau [tendangan] saya kena [mistar], saya jadi striker tim nasional, ya,” kata Denny Sumargo, yang juga mantan atlet basket Indonesia.

Shin Tae-yong secara mengejutkan mengiyakan permintaan Denny Sumargo. Dia bahkan mengatakan akan menyingkirkan striker andalannya di Timnas Indonesia, Dimas Drajad.

“Oke, Dimas out [keluar],” tukas Shin Tae-yong.

