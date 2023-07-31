Advertisement
LIGA INDONESIA

Saddil Ramdani Ikut Terlibat dalam Keputusan Levy Madinda Gabung Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:24 WIB
Saddil Ramdani Ikut Terlibat dalam Keputusan Levy Madinda Gabung Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Levy Madinda. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Levy Madinda mengaku sudah mendapatkan banyak informasi mengenai sepakbola Indonesia dan Maung Bandung sebelum bergabung dengan klub tersebut di Liga 1 2023-2024. Saddil Ramdani pun ternyata menjadi salah satu pihak yang ikut terlibat dalam keputusan Madinda mau menerima pinangan Persib.

Ya, Levy Madinda mengaku mendapatkan informasi mengenai Persib dari Saddil Ramdani. Penggawa Tmnas Indonesia itu juga memberitahunya mengenai sepakbola Indonesia.

Madinda sendiri pernah satu tim dengan Saddil di Sabah FC pada Februari 2021 sampai Januari 2022. Dalam kurun waktu yang singkat itulah Madinda mendengar sedikit informasi mengenai sepakbola Tanah Air dari Saddil.

"Saya bermain bersamanya di Sabah dan saya bicara mengenai sepak bola Indonesia," ujar Levy Madinda, di Graha Persib, Bandung, Senin (31/7/2023).

Levy Madinda

Tidak hanya dari Saddil, Madinda sempat berkomunikasi juga dengan penggawa Dewa United, Risto Mitrevski. Sebab keduanya pernah bermain bersama saat membela Sabah FC.

"Saya juga memiliki dua teman di Persis Solo, saya berbicara dengan mereka mengenai tim (Persib) dan mereka berbicara soal hal positif mengenai tim," tambahnya.

Karenas sudah tahu sepakbola Indonesia dan Persib adalah klub besar di Liga 1, maka Madinda dengan mudah menerima ajakan bergabung dari tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.

