Pelatih Madura United Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Barito Putera

MADURA United berhasil mengalahkan Barito Putera 2-1 dalam lanjutan pekan kelima Liga 1 2023-2024. Pelatih Madura United, Mauricio Souza pun mengungkap kunci sukses kemenangan timnya.

Madura United menang atas Barito Putera di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Minggu (30/7/2023) kemarin. Sempat kesulitan mencetak gol, Laskar Sape Kerrab, julukan Madura United, akhirnya mampu membawa pulang tiga poin.

Madura United meraih kemenangan lewat gol bunuh diri Frendi Saputra (49’), dan satu gol Junior Brandao (83’). Sementara, Laskar Antasari, julukan Barito Putera, hanya mampu membalas satu gol via Renan Alves (87’).

Selepas pertandingan, Souza mengakui pertandingan tersebut penuh dengan emosional. Namun, pelatih asal Brasil itu senang Laskar Sape Kerrab mampu menerapkan instruksinya untuk adaptasi dengan lapangan.

BACA JUGA:

“Dua tim di dalam pertandingan terlibat emosi dari pemain Barito (Putera) dan Madura (United) juga. Tapi secara taktik karena lapangan tidak terlalu bagus jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita,” ujar Souza dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (31/7/2023).

Lebih lanjut, Souza pun mengungkapkan kunci utama kemenangan dalam pertandingan itu. Pelatih berusia 49 tahun itu menuturkan, kombinasi permainan bola atas dan bawah membuat Madura United meraih kemenangan.