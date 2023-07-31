Sama-Sama Menggila, Yandi Sofyan atau Esal Sahrul yang Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

YANDI Sofyan dan Esal Sahrul sama-sama tampil menggila bersama klub masing-masing di Liga 1 2023-2024. Akankah Shin Tae-yong akhirnya memanggil Yandi Sofyan atau Esal Sahrul ke Timnas Indonesia?

Ya, Yandi Sofyan dan Esal Sahrul sama-sama mencuri perhatian di Liga 1 2023-2024. Mereka terus memberi kontribusi besar ke tim masing-masing sehingga bisa meraih kemenangan di sejumlah laga Liga 1 musim ini.

Untuk Yandi Sofyan, striker berusia 31 tahun itu telah membukukan 3 gol dari 4 penampilannya di Liga 1 2023-2024 bersama Persikabo 1973. Berkat kontribusinya, Persikabo 1973 sudah meraih 5 poin sehingga kini menempati urutan ke-14 di klasemen sementara Liga 1 musim ini.

Tak hanya itu, nama Yandi Sofyan bahkan kini turut bertengger di daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Dia menempati urutan kelima bersama sejumlah pemain asing lain di Liga 1 2023-2023 yang sudah mencetak 3 gol sejauh ini. Di antaranya, ada jagoan Persib Bandung, Ciro Alves.

Sementara itu, Esal Sahrul tak kalah gemilang. Membela Persita Tangerang, striker berusia 21 tahun itu sudah mencatatkan 2 gol dari 3 penampilannya di Liga 1 2023-2024.