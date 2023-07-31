Selamatkan PSM Makassar dari Kekalahan, Reza Arya Pratama Bilang Begini soal Gagalkan Penalti Mati Mier

SELAMATKAN PSM Makassar dari kekalahan, Reza Arya Pratama bilang begini soal gagalkan penalti Mati Mier. Kiper PSM Massar, Reza Arya Pratama, sukses menggagalkan eksekusi penalti pemain Bhayangkara FC, Mati Mier.

Juku Eja – julukan PSM – harus berbagi poin kala melawat ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (29/7/2023) malam WIB. Laga itu berakhir imbang tanpa gol.

PSM Makassar memang lebih diunggulkan sebelum laga ini digelar. Namun, nyatanya Bhayangkara tampil merepotkan. Bahkan, tuan rumah bisa saja menang jika saja Mati Mier sukses menyelesaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti.

Namun, kiper Reza Arya Pratama sukses menghindarkan PSM Makassar lewat penyelamatan heroiknya. Meski begitu, kiper berusia 23 tahun itu tak mau tinggi hati, karena menurutnya, itu hanya rezeki.

“Terkait penalti, itu mungkin rezeki karena saya fokus dan percaya diri,” ucap Reza dalam sesi jumpa pers usai laga melawan Bhayangkara FC pada Sabtu (29/7/2023).