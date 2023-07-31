Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Selamatkan PSM Makassar dari Kekalahan, Reza Arya Pratama Bilang Begini soal Gagalkan Penalti Mati Mier

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |04:17 WIB
Selamatkan PSM Makassar dari Kekalahan, Reza Arya Pratama Bilang Begini soal Gagalkan Penalti Mati Mier
Reza Arya Pratama hindarkan PSM Makassar dari kekalahan kontra Bhayangkara FC (Foto: Instagram/rezaaryapratama30)
A
A
A

SELAMATKAN PSM Makassar dari kekalahan, Reza Arya Pratama bilang begini soal gagalkan penalti Mati Mier. Kiper PSM Massar, Reza Arya Pratama, sukses menggagalkan eksekusi penalti pemain Bhayangkara FC, Mati Mier.

Juku Eja – julukan PSM – harus berbagi poin kala melawat ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (29/7/2023) malam WIB. Laga itu berakhir imbang tanpa gol.

Bhayangkara FC vs PSM Makassar

PSM Makassar memang lebih diunggulkan sebelum laga ini digelar. Namun, nyatanya Bhayangkara tampil merepotkan. Bahkan, tuan rumah bisa saja menang jika saja Mati Mier sukses menyelesaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti.

Namun, kiper Reza Arya Pratama sukses menghindarkan PSM Makassar lewat penyelamatan heroiknya. Meski begitu, kiper berusia 23 tahun itu tak mau tinggi hati, karena menurutnya, itu hanya rezeki.

“Terkait penalti, itu mungkin rezeki karena saya fokus dan percaya diri,” ucap Reza dalam sesi jumpa pers usai laga melawan Bhayangkara FC pada Sabtu (29/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643845/cek-jadwal-dan-link-motogp-valencia-2025-di-vision-seri-penutup-musim-hpo.webp
Cek Jadwal dan Link MotoGP Valencia 2025 di VISION+, Seri Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Gregoria Tembus Perempat Final Kumamoto Masters 2025, Bangkit dari Vertigo!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement