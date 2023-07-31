Jelang Liga 2 2023-2024, Kondisi Fisik Pemain PSMS Medan Makin Baik Usai Sebulan Jalani TC

MEDAN – Jelang bergulirnya Liga 2 2023-2024, PSMS Medan dipastikan dalam kondisi yang siap. Sebab pemusatan latihan (TC) yang digelar selama kurang lebih sebulan sejak awal Juli 2023 telah membuat para pemain PSMS memiliki kondisi fisik yang prima.

Kabar baik itu disampaikan langsung oleh pelatih fisik PSMS, Rony Azani. Menurut pemaparannya, progres kondisi fisik para pemain sudah menunjukkan peningkatan secara bertahap.

Hal itu karena selama TC berlangsung, para pemain PSMS terus diberikan intensitas latihan yang cukup tinggi oleh tim pelatih

"Pemain yang dari awal jelas progres fitness-nya ada. Apalagi dua pekan terakhir volume latihan kita tinggi lalu ada uji coba seminggu dua kali (termasuk internal game)," kata Rony, Senin (33/7/2023).

"Lalu terakhir kemarin kita ada cross country, tentu para pemain masih ada rasa lari yang berat jadi tidak fresh, tapi soal fitness-nya progresnya bagus," tambahnya.

Rony menambahkan, tim pelatih baru sekali melaksanakan tes kebugaran kardiovaskular (VO2 Max) kepada para pemain, yakni saat pertengahan bulan alias saat TC baru berjalan dua pekan.

"Tes VO2 Max kita baru sekali, itu di minggu kedua dan hasilnya juga pada saat itu sudah cukup baik. Tapi itu belum potensi maksimal mereka, makanya kita terus genjot," ungkap pelatih 32 tahun itu.