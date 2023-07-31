Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Tak Mau Persija Jakarta Larut dalam Euforia Kemenangan atas Persebaya Surabaya, Alihkan Fokus Kontra PSS Sleman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |01:08 WIB
Thomas Doll Tak Mau Persija Jakarta Larut dalam Euforia Kemenangan atas Persebaya Surabaya, Alihkan Fokus Kontra PSS Sleman
Thomas Doll merayakan keberhasilan Persija Jakarta mengalahkan Persebaya Surabaya (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

THOMAS Doll tak mau Persija Jakarta larut dalam euforia kemenangan atas Persebaya Surabaya. Macan Kemayoran – julukan Persija – sukses menaklukkan Persebaya dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (30/7/2023) malam WIB pada laga pekan kelima Liga 1 2023-2024.

Itu mendongkrak posisi Persija ke peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Namun, Thomas Doll tak mau Ryo Matsumura dan kolega untuk larut dalam euforia.

 Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Laga berikutnya kontra PSS Sleman akan segera dihelat di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (4/8/2023). Pelatih asal Jerman itu menyadari bahwa laga tandang ke Sleman menghadapi Super Elja – julukan PSS – tidak akan mudah.

"Kami harus segera bersiap lagi karena akan melakoni laga tandang lawan PSS," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Minggu (30/7/2023).

Meski menang, Thomas Doll mencatat bahwa Persija masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa tembakan terlihat buruk dan para pemain masih sering salah mengumpan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Gregoria Tembus Perempat Final Kumamoto Masters 2025, Bangkit dari Vertigo!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement