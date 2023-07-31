Thomas Doll Tak Mau Persija Jakarta Larut dalam Euforia Kemenangan atas Persebaya Surabaya, Alihkan Fokus Kontra PSS Sleman

THOMAS Doll tak mau Persija Jakarta larut dalam euforia kemenangan atas Persebaya Surabaya. Macan Kemayoran – julukan Persija – sukses menaklukkan Persebaya dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (30/7/2023) malam WIB pada laga pekan kelima Liga 1 2023-2024.

Itu mendongkrak posisi Persija ke peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Namun, Thomas Doll tak mau Ryo Matsumura dan kolega untuk larut dalam euforia.

Laga berikutnya kontra PSS Sleman akan segera dihelat di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (4/8/2023). Pelatih asal Jerman itu menyadari bahwa laga tandang ke Sleman menghadapi Super Elja – julukan PSS – tidak akan mudah.

"Kami harus segera bersiap lagi karena akan melakoni laga tandang lawan PSS," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Minggu (30/7/2023).

Meski menang, Thomas Doll mencatat bahwa Persija masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa tembakan terlihat buruk dan para pemain masih sering salah mengumpan.