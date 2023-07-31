Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Mengejutkan Aji Santoso soal Kartu Merah Pemain Persebaya Surabaya di Laga Kontra Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |00:53 WIB
Reaksi Mengejutkan Aji Santoso soal Kartu Merah Pemain Persebaya Surabaya di Laga Kontra Persija Jakarta
Aji Santoso ogah mengomentari keputusan wasit mengartu merah pemain Persebaya Surabaya (Foto: Twitter/persebayaupdate)
A
A
A

REAKSI mengejutkan Aji Santoso soal kartu merah pemain Persebaya Surabaya di laga kontra Persija Jakarta akan dibahas di sini. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengaku tak mau menyoroti keputusan wasit untuk mengusir Catur Pamungkas di laga itu.

Bajul Ijo – julukan Persebaya – takluk 0-1 dari Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (30/7/2023) malam WIB. Mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28 usai Catur dikartu merah pada menit ke-28 atas pelanggarannya kepada Witan Sulaeman di dekat kotak penalti Persebaya.

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Pemain Persija, Ryo Matsumura, mencetak gol 10 menit kemudian dan itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam laga ini. Meski merugikan, Aji Santoso menolak mengomentari keputusan wasit atas kartu merah terhadap Catur.

"Soal kartu merah, itu memang menjadi keputusan wasit. Saya bisa terima," kata Aji Santoso dalam konferensi pers, Minggu (30/7/2023).

Namun, Aji Santoso mengatakann bahwa sebelum Catur membuat pelanggaran, sebenarnya ada handball yang dilakukan Witan Sulaeman. Meski begitu, wasit fokus kepada pelanggaran Catur ketimbang handball yang dilakukan oleh Witan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/51/1643661/hasil-kumamoto-masters-2025-apriyanifadia-terhenti-di-tangan-wakil-tuan-rumah-awv.webp
Hasil Kumamoto Masters 2025: Apriyani/Fadia Terhenti di Tangan Wakil Tuan Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/23/thawatchai_damrong_ongtrakul.jpg
Pelatih Thailand Takut Jumpa Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Luka Lama Belum Sembuh?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement