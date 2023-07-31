Reaksi Mengejutkan Aji Santoso soal Kartu Merah Pemain Persebaya Surabaya di Laga Kontra Persija Jakarta

REAKSI mengejutkan Aji Santoso soal kartu merah pemain Persebaya Surabaya di laga kontra Persija Jakarta akan dibahas di sini. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengaku tak mau menyoroti keputusan wasit untuk mengusir Catur Pamungkas di laga itu.

Bajul Ijo – julukan Persebaya – takluk 0-1 dari Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (30/7/2023) malam WIB. Mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28 usai Catur dikartu merah pada menit ke-28 atas pelanggarannya kepada Witan Sulaeman di dekat kotak penalti Persebaya.

Pemain Persija, Ryo Matsumura, mencetak gol 10 menit kemudian dan itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam laga ini. Meski merugikan, Aji Santoso menolak mengomentari keputusan wasit atas kartu merah terhadap Catur.

"Soal kartu merah, itu memang menjadi keputusan wasit. Saya bisa terima," kata Aji Santoso dalam konferensi pers, Minggu (30/7/2023).

Namun, Aji Santoso mengatakann bahwa sebelum Catur membuat pelanggaran, sebenarnya ada handball yang dilakukan Witan Sulaeman. Meski begitu, wasit fokus kepada pelanggaran Catur ketimbang handball yang dilakukan oleh Witan.