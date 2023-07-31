Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso Angkat Bicara soal Kehadiran Bonek Mania di Kandang Persija Jakarta: Tiketnya Saja Dijual!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |00:16 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso Angkat Bicara soal Kehadiran Bonek Mania di Kandang Persija Jakarta: Tiketnya Saja Dijual!
Bonek Mania mendukung Persebaya Surabaya (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya, Aji Santoso, angkat bicara soal kehadiran Bonek Mania di kandang Persija Jakarta. Bajul Ijo – julukan Persebaya – melawat ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (30/7/2023) malam WIB untuk menghadapi Persija Jakarta.

PSSI telah mengeluarkan peraturan tentang larangan kepada para suporter tim tamu di setiap laga Liga 1 2023-2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondusivitas sepakbola Indonesia yang sedang dipantau FIFA pascatragedi Kanjuruhan.

 Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Namun, insiden suporter tim tamu mendukung tim kesayangannya berulang kali terjadi di Liga 1 2023-2024, termasuk ketika Persebaya bertandang ke markas Persija, SUGBK. Aji Santoso selaku pelatih Persebaya pun angkat bicara mengenai hal ini.

"Suporter tandang tidak boleh, tapi tiket (untuk merek) dijual. Kalau begitu, bagaimana?," kata Aji Santoso dalam konferensi pers, Minggu (30/7/2023).

Eks pelatih Arema FC menegaskan bahwa Persebaya selalu mengimbau para suporternya untuk tidak datang ketika mereka bertandang. Namun, Bonek Mania terus menemani Persebaya dengan setia.

Halaman:
1 2
      
