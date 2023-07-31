Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tak Tertarik Main Bareng Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi, Federico Chiesa Pilih Bertahan di Juventus

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:13 WIB
Tak Tertarik Main Bareng Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi, Federico Chiesa Pilih Bertahan di Juventus
Pemain Juventus, Federico Chiesa. (Foto: Instagram/fedexchiesa)
A
A
A

TURIN - Pemain Juventus, Federico Chiesa tampaknya tak tertarik untuk main bareng Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Sebab Chiesa dikabarkan telah menolak penawaran yang datang dari klub Liga Arab Saudi tersebut.

Tak hanya Al Nassr, sejatinya ada banyak tim dari Liga Arab Saudi yang tertarik kepada pemain berpaspor Italia tersebut. Sebut saja seperti Al Ittihad, Al Hilal, dan Al Ahli.

Akan tetapi, keempat klub Arab Saudi itu telah ditolak mentah-mentah oleh Chiesa. Menurut kabar, Chiesa bukannya tak mau satu tim dengan Ronaldo, hanya saja saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut lebih memilih bertahan di Juventus.

Karena tekadnya bersama Juventus begitu besar, Chiesa yang mendapatkan penawaran gaji sampai 20 juta euro (Rp332 miliar) selama semusim pun langsung ia tolak. Chiesa sudah menolak penawaran tersebut melalui sang agen, Fali Ramadani.

Federico Chiesa

"Winger Juventus itu langsung menolak tawaran tersebut melalui agennya Fali Ramadani, dan tak ingin melakukan pembicaraan lebih lanjut (dengan klub-klub itu)," tulis Football Italia, Senin (31/7/2023).

Ya, Chiesa saat ini tengah fokus untuk mengembalikan kondisi terbaiknya dan menunjukkan performa apik pada musim depan. Sebagaimana diketahui, pesepakbola 25 tahun itu menjalani musim yang sulit setelah mengalami cedera ligamen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644063/sikat-wakil-tuan-rumah-gregoria-mariska-ke-semifinal-kumamoto-masters-2025-uzp.webp
Sikat Wakil Tuan Rumah, Gregoria Mariska ke Semifinal Kumamoto Masters 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_kiri.jpg
Ini Alasan Indra Sjafri Nekat Uji Coba Timnas Indonesia U-22 Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement