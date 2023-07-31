Tak Tertarik Main Bareng Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi, Federico Chiesa Pilih Bertahan di Juventus

TURIN - Pemain Juventus, Federico Chiesa tampaknya tak tertarik untuk main bareng Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Sebab Chiesa dikabarkan telah menolak penawaran yang datang dari klub Liga Arab Saudi tersebut.

Tak hanya Al Nassr, sejatinya ada banyak tim dari Liga Arab Saudi yang tertarik kepada pemain berpaspor Italia tersebut. Sebut saja seperti Al Ittihad, Al Hilal, dan Al Ahli.

Akan tetapi, keempat klub Arab Saudi itu telah ditolak mentah-mentah oleh Chiesa. Menurut kabar, Chiesa bukannya tak mau satu tim dengan Ronaldo, hanya saja saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut lebih memilih bertahan di Juventus.

Karena tekadnya bersama Juventus begitu besar, Chiesa yang mendapatkan penawaran gaji sampai 20 juta euro (Rp332 miliar) selama semusim pun langsung ia tolak. Chiesa sudah menolak penawaran tersebut melalui sang agen, Fali Ramadani.

"Winger Juventus itu langsung menolak tawaran tersebut melalui agennya Fali Ramadani, dan tak ingin melakukan pembicaraan lebih lanjut (dengan klub-klub itu)," tulis Football Italia, Senin (31/7/2023).

Ya, Chiesa saat ini tengah fokus untuk mengembalikan kondisi terbaiknya dan menunjukkan performa apik pada musim depan. Sebagaimana diketahui, pesepakbola 25 tahun itu menjalani musim yang sulit setelah mengalami cedera ligamen.