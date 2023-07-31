Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sempat Adu Tanding dengan Ipswich Town, Klub yang Baru Promosi ke League One Tertarik Rekrut Elkan Baggott

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:59 WIB
Sempat Adu Tanding dengan Ipswich Town, Klub yang Baru Promosi ke League One Tertarik Rekrut Elkan Baggott
Pemain Ipswich Town, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
HERTFORDSHIRE – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott, dikabarkan tengah dilirik oleh klub yang baru saja promosi ke League One, kasta ketiga Liga Inggris, yakni Stevenage FC. Tampaknya Stevenage tertarik merekrut Baggott karena terpukau dengan aksi pemain berdarah Indonesia tersebut di laga uji coba melawan Ipswich Town.

Ya, Stevenage beberapa waktu yang lalu pernah bertanding melawan Ipswich Town di Lamex Stadium, Hertfordshire, pada Sabtu 22 Juli 2023. Hasilnya, Stevenage keluar menjadi pemenang dengan skor tipis 2-1.

Dalam laga Stevanege vs Ipswich Town tersebut, Elkan Baggott dipercaya oleh sang pelatih, Kieran McKenna bermain sejak menit pertama. Total bek Timnas Indonesia tersebut bermain selam 83 menit saat melawan Stevenage.

Meski tim yang dibela Elkan Baggott kalah dan kebobolan dua gol, tampaknya Stevenage tetap terpukau dengan penampilan pemain berusia 20 tahun tersebut. Jadi, Stevenage pun tertarik untuk mendatangkan Baggott dengan status pinjaman untuk musim 2023-2024.

Elkan Baggott

“Rumors! Dikabarkan klub yang baru aja promosi ke kasta 3 Liga Inggris, yakni Stevenage ingin meminjam Elkan Baggot dari Ipswich Town!” bunyi pernyataan akun instagram @futball.indonesiaa, Senin (31/7/2023).

“Minggu-minggu ini McKenna akan melakukan pembicaraan dengan Elkan Baggot terkait masa depannya di Ipswich Town,” tambah akun yang kerap membagikan informasi pemain abroad Indonesia tersebut.

