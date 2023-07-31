Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Begini Komentar Christian Eriksen Usai Manchester United Digilas Borussia Dortmund

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:31 WIB
Begini Komentar Christian Eriksen Usai Manchester United Digilas Borussia Dortmund
Christian Eriksen/Foto: Reuters
A
A
A

MANCHESTER United digilas Borussia Dortmund 2-3 dalam laga persahabatan pramusim 2023-2024. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen pun memberikan komentarnyaterkait hasil tur pramusim kali ini.

Manchester United tumbang dari Borussia Dortmund di Allegiant Stadium, Paradise, Amerika Serikat pada Senin (31/7/2023) pagi WIB. Hasil ini merupakan kekalahan kedua pada laga uji coba setelah dibungkam Real Madrid 0-2 sebelumnya.

Christian Eriksen

Tiga gol untuk Borussia Dortmund dicatatkan oleh Donyell Malen (43’, 44’), dan Youssoufa Moukoko (71’). Sedangkan, Manchester United yang sempat unggul mencetak gol lewat Diogo Dalot (24’), dan Antony (52’).

Usai pertandingan, Eriksen tidak terlalu mempermasalahkan kekalahan Setan Merah -julukan Manchester United. Gelandang asal Denmark itu mengatakan, pertandingan pramusim memang dibuat untuk ‘pemanasan’ sebelum kompetisi sebenarnya.

“Kami mengharapkan pramusim yang sulit ke mana pun kami pergi. Semua orang senang pulang tapi kami menikmati waktu kami di sini. Pramusim adalah tentang mendapatkan kepercayaan diri dan mendapatkan menit untuk bersiap-siap untuk pekerjaan nyata, yang tentu saja Liga Inggris,” kata Eriksen dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (31/7/2023).

“Untuk itulah kami melakukan pramusim, agar siap untuk pertandingan sesungguhnya. Anda harus bekerja keras untuk pramusim dan ketika liga dimulai, Anda harus siap, dan kami akan siap,” sambungnya tegas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183536/rizky_ridho-BG3g_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Alhamdulillah, Tidak Pernah Saya Bayangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183443/timnas_thailand_vs_singapura-VmjS_large.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Singapura di FIFA Matchday November 2025: Dipimpin Pelatih Baru, Gajah Perang Menang Tipis 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183242/timur_kapadze_blak_blakan_bilang_menunggu_tawaran_dari_pssi_untuk_kursi_pelatih_timnas_indonesia-sM7Z_large.jpg
Timur Kapadze Blak-blakan Tunggu Tawaran PSSI untuk Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Saya Siap, Insya Allah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644063/sikat-wakil-tuan-rumah-gregoria-mariska-ke-semifinal-kumamoto-masters-2025-uzp.webp
Sikat Wakil Tuan Rumah, Gregoria Mariska ke Semifinal Kumamoto Masters 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Komentar Mengejutkan Jonatan Christie soal Peluang Main di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement