Begini Komentar Christian Eriksen Usai Manchester United Digilas Borussia Dortmund

MANCHESTER United digilas Borussia Dortmund 2-3 dalam laga persahabatan pramusim 2023-2024. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen pun memberikan komentarnyaterkait hasil tur pramusim kali ini.

Manchester United tumbang dari Borussia Dortmund di Allegiant Stadium, Paradise, Amerika Serikat pada Senin (31/7/2023) pagi WIB. Hasil ini merupakan kekalahan kedua pada laga uji coba setelah dibungkam Real Madrid 0-2 sebelumnya.

Tiga gol untuk Borussia Dortmund dicatatkan oleh Donyell Malen (43’, 44’), dan Youssoufa Moukoko (71’). Sedangkan, Manchester United yang sempat unggul mencetak gol lewat Diogo Dalot (24’), dan Antony (52’).

Usai pertandingan, Eriksen tidak terlalu mempermasalahkan kekalahan Setan Merah -julukan Manchester United. Gelandang asal Denmark itu mengatakan, pertandingan pramusim memang dibuat untuk ‘pemanasan’ sebelum kompetisi sebenarnya.

“Kami mengharapkan pramusim yang sulit ke mana pun kami pergi. Semua orang senang pulang tapi kami menikmati waktu kami di sini. Pramusim adalah tentang mendapatkan kepercayaan diri dan mendapatkan menit untuk bersiap-siap untuk pekerjaan nyata, yang tentu saja Liga Inggris,” kata Eriksen dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (31/7/2023).

“Untuk itulah kami melakukan pramusim, agar siap untuk pertandingan sesungguhnya. Anda harus bekerja keras untuk pramusim dan ketika liga dimulai, Anda harus siap, dan kami akan siap,” sambungnya tegas.