Erling Haaland Bikin Heboh Media Sosial Usai Foto Bareng Jisoo Blackpink

ERLING Haaland bikin heboh media sosial usai foto bareng Jisoo Blackpink. Foto kebersamaan dua bintang yang populer di bidangnya tersebut diambil ketika Manchester City akan menjalani tur pramusim di Korea Selatan.

Sangat jarang industri K-pop bersinggungan dengan sepakbola. Potret kebersamaan Erling Haaland dan Jisoo Blackpink membuktikan bahwa kedua industri yang berseberangan ini dapat saling bekerja sama.

Kedua belah fans sontak terkejut melihat Erling Haaland bikin heboh media sosial usai foto bareng Jisoo Blackpink. Tidak sedikit dari mereka mengira bahwa foto tersebut adalah editan.

Padahal pemain yang kerap dijuluki Daemon itu mengunggah sendiri potret dirinya dengan bintang asal Korea Selatan itu di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, terlihat Erling Haaland berdiri bersebelahan dengan Jisoo BlackPink sambil memamerkan jersey biru kebanggaan Manchester City. Keduanya juga menatap kamera sembari tersenyum.

“When in Seoul,” tulis Haaland di akun Instagram pribadinya.

Unggahan tersebut mendapat respons positif dari penggemar. Bahkan, foto keduanya telah mendapat 4,2 juta like dan 37 ribu komentar di Instagram pribadi Erling Haaland.

Jisoo BlackPink memang tidak mengunggah ulang foto tersebut. Idol K-pop kelahiran 1995 itu memberi komentar berupa emoji hati berwarna biru dan bola di unggahan sang pencetak gol terbanyak Liga Inggris musim 2022-2023 itu.