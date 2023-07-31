Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erling Haaland Bikin Heboh Media Sosial Usai Foto Bareng Jisoo Blackpink

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:07 WIB
Erling Haaland Bikin Heboh Media Sosial Usai Foto Bareng Jisoo Blackpink
Erling Haaland dan Jisoo Blackpink. (Foto: Instagram/@erling.haaland)
A
A
A

ERLING Haaland bikin heboh media sosial usai foto bareng Jisoo Blackpink. Foto kebersamaan dua bintang yang populer di bidangnya tersebut diambil ketika Manchester City akan menjalani tur pramusim di Korea Selatan.

Sangat jarang industri K-pop bersinggungan dengan sepakbola. Potret kebersamaan Erling Haaland dan Jisoo Blackpink membuktikan bahwa kedua industri yang berseberangan ini dapat saling bekerja sama.

Erling Haaland dan Jisoo Blackpink

Kedua belah fans sontak terkejut melihat Erling Haaland bikin heboh media sosial usai foto bareng Jisoo Blackpink. Tidak sedikit dari mereka mengira bahwa foto tersebut adalah editan.

Padahal pemain yang kerap dijuluki Daemon itu mengunggah sendiri potret dirinya dengan bintang asal Korea Selatan itu di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, terlihat Erling Haaland berdiri bersebelahan dengan Jisoo BlackPink sambil memamerkan jersey biru kebanggaan Manchester City. Keduanya juga menatap kamera sembari tersenyum.

“When in Seoul,” tulis Haaland di akun Instagram pribadinya.

Unggahan tersebut mendapat respons positif dari penggemar. Bahkan, foto keduanya telah mendapat 4,2 juta like dan 37 ribu komentar di Instagram pribadi Erling Haaland.

Jisoo BlackPink memang tidak mengunggah ulang foto tersebut. Idol K-pop kelahiran 1995 itu memberi komentar berupa emoji hati berwarna biru dan bola di unggahan sang pencetak gol terbanyak Liga Inggris musim 2022-2023 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183604/rizky_ridho-lC0r_large.jpg
Harga Pasaran dan Gaji Rizky Ridho, Pemain Pertama Indonesia yang Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183536/rizky_ridho-BG3g_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Alhamdulillah, Tidak Pernah Saya Bayangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Akui Ada 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ada Kapadze dan Hallgrimsson?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement