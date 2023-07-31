Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain Depan yang Masih Diburu Chelsea pada Bursa Transfer Musim Panas 2023

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |17:35 WIB
3 Pemain Depan yang Masih Diburu Chelsea pada Bursa Transfer Musim Panas 2023
Michael Olise diburu Chelsea/Foto: Premier League
A
A
A

CHELSEA dilaporkan masih memburu tiga pemain depan pada bursa transfer Musim Panas 2023. The Blues, julukan Chelsea, masih terus mempertajam lini serangnya menjelang musim 2023-2024.

Dilansir dari football.london, Chelsea tengah membidik tiga pemain, yaitu Michael Olise, Mohammed Kudus dan Rayan Cherki. The Blues saat ini sedang dalam proses menyuntikkan darah baru ke dalam skuad mereka setelah finis di urutan ke-12 Premier League musim lalu.

 Mohammed Kudus

Mereka dikatakan fokus untuk mendatangkan bintang dengan prospek masa depan untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam dua atau tiga musim mendatang.

Chelsea tertarik untuk mengikat Olise, Kudus dan Cherki di jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung. Pasalnya, Mauricio Pochettino tidak puas dengan opsi serangannya saat ini, dan ingin mendapatkan tanda tangan tiga bintang tersebut secepat mungkin.

 BACA JUGA:

Olise, telah membuat The Blues terkesan dengan kemampuan teknisnya dan kelihaiannya dalam memberikan umpan selama beberapa musim terakhir. Sejak tiba dari Reading FC seharga £8 juta pada tahun 2021, dia telah mencetak enam gol dan memberikan 19 assist dalam 71 pertandingan di seluruh kompetisi untuk Crystal Palace.

Cherki, di sisi lain, muncul di radar Chelsea dan Real Madrid karena penampilannya yang bagus musim lalu. Gelandang serbaguna berusia 19 tahun ini telah mencatatkan 14 gol dan 16 assist dalam 102 pertandingan untuk Lyon, sejauh ini hanya menjadi starter dalam 44 pertandingan di semua kompetisi.

Kudus yang akhir-akhir ini juga dikait-kaitkan dengan Arsenal dan Manchester United menjadi incaran Chelsea berkat kemampuannya tampil sebagai striker dan winger. Pemain berusia 22 tahun itu telah mencetak 23 gol dan memberikan 11 assist dalam 84 pertandingan untuk Ajax sejak 2020.

Sejauh musim panas ini, Mauricio Pochettino telah mengikat empat pemain baru dengan harga sekitar £97 juta. Mereka telah menambahkan Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Diego Moreira dan Angelo Gabriel ke dalam tim.

Halaman:
1 2
      
