Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cantiknya Paras Laura Rhod, Kekasih Calon Pemain Manchester United Rasmus Hojlund yang Ternyata Suka Liburan ke Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:16 WIB
Cantiknya Paras Laura Rhod, Kekasih Calon Pemain Manchester United Rasmus Hojlund yang Ternyata Suka Liburan ke Indonesia
Laura Rhod/Foto: Instagram
A
A
A

NAMA Laura Rhod Sondergaard mendadak menjadi perbincangan publik setelah hingar bingar Rasmus Hojlund segera merapat ke Manchester United semakin santer diberitakan. Hal ini karena Laura Rhod diketahui adalah perempuan yang tengah menjalin hubungan asmara dengan Hojlund.

Dengan Hojlund yang akan menuju kota Manchester, publik pun mempertanyakan apakah sang ke kekasih juga akan turut menuju Inggris. Kepastian Hojlund bergabung dengan Manchester United semakin menguat setelah Fabrizio Romano mengkonfirmasi hal tersebut di media sosialnya.

Laura Rhod

Dalam keterangannya, Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa penyerang muda Atalanta itu telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United dengan harga 70 juta euro atau sekitar 1,17 triliun rupiah ditambah dengan bonus.

Rasmus Hojlund nantinya akan mendapat kontrak selama 5 tahun hingga 2029. Kesepakatan ini dicapai lantaran pemain asal Denmark itu hanya ingin pindah ke Old Trafford dan tidak menginginkan klub lain satu pun.

 BACA JUGA:

Terlepas dari pertanyaan apakah Laura Rhod akan turut serta bersama Hojlund ke Inggris, namun siapa sangka jika Laura Rhod suka traveling dan berlibur ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Hal ini tampak di unggahan akun instagram pribadi Lura Rhod @laurarhod. Dalam berbagai unggahan di instagramnya, Laura menampilkan potret liburannya ke berbagai destinasi di dunia.

Menariknya, beberapa unggahannya diketahui bahwa Laura belum lama ini berkunjung ke Indonesia, tepatnya menuju ke pulau Dewata, Bali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183536/rizky_ridho-BG3g_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Alhamdulillah, Tidak Pernah Saya Bayangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183443/timnas_thailand_vs_singapura-VmjS_large.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Singapura di FIFA Matchday November 2025: Dipimpin Pelatih Baru, Gajah Perang Menang Tipis 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183242/timur_kapadze_blak_blakan_bilang_menunggu_tawaran_dari_pssi_untuk_kursi_pelatih_timnas_indonesia-sM7Z_large.jpg
Timur Kapadze Blak-blakan Tunggu Tawaran PSSI untuk Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Saya Siap, Insya Allah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/gelandang_persib_bandung_adam_alis_foto_persib.jpg
Adam Alis Blak-blakan soal Perannya di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement