Cantiknya Paras Laura Rhod, Kekasih Calon Pemain Manchester United Rasmus Hojlund yang Ternyata Suka Liburan ke Indonesia

NAMA Laura Rhod Sondergaard mendadak menjadi perbincangan publik setelah hingar bingar Rasmus Hojlund segera merapat ke Manchester United semakin santer diberitakan. Hal ini karena Laura Rhod diketahui adalah perempuan yang tengah menjalin hubungan asmara dengan Hojlund.

Dengan Hojlund yang akan menuju kota Manchester, publik pun mempertanyakan apakah sang ke kekasih juga akan turut menuju Inggris. Kepastian Hojlund bergabung dengan Manchester United semakin menguat setelah Fabrizio Romano mengkonfirmasi hal tersebut di media sosialnya.

Dalam keterangannya, Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa penyerang muda Atalanta itu telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United dengan harga 70 juta euro atau sekitar 1,17 triliun rupiah ditambah dengan bonus.

Rasmus Hojlund nantinya akan mendapat kontrak selama 5 tahun hingga 2029. Kesepakatan ini dicapai lantaran pemain asal Denmark itu hanya ingin pindah ke Old Trafford dan tidak menginginkan klub lain satu pun.

Terlepas dari pertanyaan apakah Laura Rhod akan turut serta bersama Hojlund ke Inggris, namun siapa sangka jika Laura Rhod suka traveling dan berlibur ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Hal ini tampak di unggahan akun instagram pribadi Lura Rhod @laurarhod. Dalam berbagai unggahan di instagramnya, Laura menampilkan potret liburannya ke berbagai destinasi di dunia.

Menariknya, beberapa unggahannya diketahui bahwa Laura belum lama ini berkunjung ke Indonesia, tepatnya menuju ke pulau Dewata, Bali.