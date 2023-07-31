Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Menanti Persaingan Dua Bek Berdarah Indonesia Elkan Baggott dan Justin Hubner, Siapa yang Lebih Dulu Main di Premier League?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |13:59 WIB
Menanti Persaingan Dua Bek Berdarah Indonesia Elkan Baggott dan Justin Hubner, Siapa yang Lebih Dulu Main di Premier League?
Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

MENANTI persaingan dua bek berdarah Indonesia, Elkan Baggott dan Justin Hubner, siapa yang lebih dulu main di Premier Leage? Seperti yang diketahui, keduanya kini berkarier di sepakbola Inggris.

Elkan Baggott tercatat bermain untuk Ipswich Town yang berkompetisi di Championship, divisi kedua di sepakbola Inggris. Sedangkan Justin Hubner tergabung ke dalam Wolverhampton Wanderers, namun ia masih memperkuat Tim U-16-nya.

Dari segi usia, Hubner yang berumur 19 tahun hanya setahan lebih muda dari Baggott. Sehingga secara pengalaman pun bisa dikatakan lebih banyak Baggott di persepakbolaan Inggris.

Baggott yang juga sejatinya masih tergabung di Ipswich Town U-21 itu pernah dipinjamkan ke Gillingham dan Cheltenham Town yang bermain di League Two (divisi keempat Liga Inggris) dan League One (divisi ketiga Liga Inggris).

Justin Hubner

Sementara Hubner nyatanya baru bermain di reserve league alias di Premier League 2 yang hanya berisikan tim-tim muda. Sehingga, secara pengalaman bermain, Baggott bisa dikatakan lebih unggul.

Kendati demikian, jika Hubner nyatanya terus dapat bermain baik di Wolves U-16, bukan tidak mungkin ia akan dipanggil ke tim senior. Sehingga, jalan pemain keturunan Indonesia yang gagal dinaturalisasi untuk ke Premier League jelas lebih mudah ketimbang Baggott.

Halaman:
1 2
      
