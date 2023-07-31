Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Main Atraktif, Kai Havertz Sindir Chelsea yang Gemar Main Bertahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |04:45 WIB
Arsenal Main Atraktif, Kai Havertz Sindir Chelsea yang Gemar Main Bertahan
Kai Havertz merasa permainan Arsenal lebih cocok untuknya ketimbang Chelsea (Foto: Twitter/arsenal)
A
A
A

ARSENAL main atraktif, Kai Havertz sindir Chelsea yang gemar main bertahan. Penyerang Timnas Jerman itu mengklaim bahwa gaya bermainnya lebih cocok bersama The Gunners – julukan Arsenal.

Kai Havertz menyeberang dari The Blues – julukan Chelsea – ke tim asal London lainnya, Arsenal, pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain berusia 24 tahun itu ditebus dengan harga 55 juta euro (Rp914 miliar).

Kai Havertz

Tak butuh waktu lama, Havertz sudah langsung merasakan bedanya permainan Arsenal dengan Chelsea. Eks pemain Bayer Leverkusen tersebut pun sudah mengukir sebuah gol dari satu penampilan bersama Arsenal.

Havertz merasakan perbedaan signifikan dari cara bermain kedua tim. Arsenal dikenal lebih atraktif dan Havertz merasa cocok di sana ketimbang Chelsea, yang gemar bermain bertahan.

“Jelas ini adalah gaya sepakbola yang sama sekali berbeda dari yang kami mainkan di Chelsea. Saya pikir itu adalah gaya yang sangat cocok untuk saya. Tentu saja selalu butuh sedikit waktu untuk terbiasa dengan itu lagi,” kata Havertz dilansir dari Goal Internasional, Senin (31/7/2023).



      
