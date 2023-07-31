Legenda Manchester United Ramalkan Kebangkitan Antony di Musim Ini

LEGENDA Manchester United, Jaap Stam, ramalkan kebangkitan Antony di musim ini. Stam meyakini penyerang Timnas Brasil itu sudah beradaptasi dengan baik di musim keduanya bersama The Red Devils – julukan Manchester United.

Antony bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2022 lalu dari Ajax Amsterdam. Namun, pemain berusia 23 tahun itu belum tampil sesuai harapan setelah hanya mencetak delapan gol dan tiga assist dari 44 penampilan di semua ajang musim lalu.

Namun demikian, Stam meyakini bahwa Antony bakal mampu membuktikan kapabilitasnya di musim ini. Dia juga membeberkan faktor yang harus ditingkatkan oleh Antony pada musim ini.

“Anda tahu Antony punya kualitas, tentu saja pada bola. Dia memiliki kecepatan yang layak, bahkan jika dia bukan kilat. Saya tahu kita berbicara tentang cara bermain yang dapat diprediksi, maka dia perlu meningkatkan kualitasnya untuk melakukan perubahan,” ujar Stam, dilansir dari situs resmi Man United, Minggu (30/7/2023).

“Sebagai pemain sayap, Anda selalu harus sangat menentukan. Anda harus mengambil inisiatif pada bola. Anda harus maju. Anda harus menghadapi situasi satu lawan satu dan Anda harus mempersulit lawan Anda dengan satu kali masuk ke dalam dan di lain waktu, keluar. Tentu saja, itu hal yang menurut saya masih perlu dia tingkatkan lagi,” ungkapnya.