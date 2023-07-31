Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Legenda Manchester United Ramalkan Kebangkitan Antony di Musim Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |02:19 WIB
Legenda Manchester United Ramalkan Kebangkitan Antony di Musim Ini
Antony diramalkan bakal bangkit di musim 2023-2024 ini (Foto: Twitter/antony00)
A
A
A

LEGENDA Manchester United, Jaap Stam, ramalkan kebangkitan Antony di musim ini. Stam meyakini penyerang Timnas Brasil itu sudah beradaptasi dengan baik di musim keduanya bersama The Red Devils – julukan Manchester United.

Antony bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2022 lalu dari Ajax Amsterdam. Namun, pemain berusia 23 tahun itu belum tampil sesuai harapan setelah hanya mencetak delapan gol dan tiga assist dari 44 penampilan di semua ajang musim lalu.

Antony

Namun demikian, Stam meyakini bahwa Antony bakal mampu membuktikan kapabilitasnya di musim ini. Dia juga membeberkan faktor yang harus ditingkatkan oleh Antony pada musim ini.

“Anda tahu Antony punya kualitas, tentu saja pada bola. Dia memiliki kecepatan yang layak, bahkan jika dia bukan kilat. Saya tahu kita berbicara tentang cara bermain yang dapat diprediksi, maka dia perlu meningkatkan kualitasnya untuk melakukan perubahan,” ujar Stam, dilansir dari situs resmi Man United, Minggu (30/7/2023).

“Sebagai pemain sayap, Anda selalu harus sangat menentukan. Anda harus mengambil inisiatif pada bola. Anda harus maju. Anda harus menghadapi situasi satu lawan satu dan Anda harus mempersulit lawan Anda dengan satu kali masuk ke dalam dan di lain waktu, keluar. Tentu saja, itu hal yang menurut saya masih perlu dia tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643721/timnas-indonesia-tiba-di-tanah-air-usai-berjuang-di-piala-dunia-u17-2025-kha.webp
Timnas Indonesia Tiba di Tanah Air usai Berjuang di Piala Dunia U-17 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/timnas_sepak_bola_amputasi_indonesia.jpg
Tragis! Timnas Amputasi Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Pelatih Minta Maaf
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement