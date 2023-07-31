Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jika Lolos ke Liga Champions 2024-2025, Juventus Boleh Ambil Bagian?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:32 WIB
Jika Lolos ke Liga Champions 2024-2025, Juventus Boleh Ambil Bagian?
Jika Lolos ke Liga Champions 2024-2025, Juventus Boleh Ambil Bagian? (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

JIKA lolos ke Liga Champions 2024-2025, apakah Juventus boleh ambil bagian? Ya, mungkin pertanyaan itu menjadi hal yang juga dipikirkan sebagian fans Juventus yang ikut kecewa karena tim favoritnya tersebut terkena hukuman dari UEFA untuk tidak boleh bermain di kompetisi Eropa.

Untuk yang belum tahu, Juventus dipastikan tidak boleh mengikuti kompetisi Eropa untuk musim 2023-2024. Hal itu karena Juventus disebut telah melanggar Financial Fair Play (FFP).

Sehingga Juventus yang seharusnya bermain di Liga Konferensi Eropa 2023-2024, dipastikan ditendang oleh UEFA. Posisi si Nyonya Tua pun akan digantikan oleh Fiorentina yang di Liga Italia 2022-2023 finis di urutan kedelapan atau tepat di bawah Juventus.

Juventus pun dikabarkan tidak mengajukan banding. Meski dalam keterangan resminya, tim asuhan Massimiliano Allegri itu tetap menegaskan tidak melanggar FFP seperti yang diutarakan UEFA.

Juventus

Pelanggaran Juventus sendiri terkait tuduhan memaslukan nilai transfer dan laporan keuangan tim terkait keuntungan modal. Jadi, ketika masa pandemi Juventus melakukan pengurangan gaji pemain selama empat bulan, namun nyatanya tim tersebut hanya mengurangi gaji pemainnya selama satu ulan saja.

Sedangkan tiga bulan setelahnya tidak dilaporkan Juventus, sehingga mereka terhindar dari pajak. Alasan itulah yang membuat UEFA menjatuhi hukuman larangan bermain kepada Juventus di kompetisi antarklub Eropa di musim 2023-2024 dan denda 20 juta euro atau sekira Rp302 miliar, dengan setengahnya ditangguhkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643969/kena-kartu-merah-ronaldo-adu-mulut-dengan-calon-pelatih-timnas-indonesia-heimir-hallgrimsson-hbr.webp
Kena Kartu Merah, Ronaldo Adu Mulut dengan Calon Pelatih Timnas Indonesia Heimir Hallgrimsson
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/gelandang_persib_bandung_adam_alis_foto_persib.jpg
Adam Alis Blak-blakan soal Perannya di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement