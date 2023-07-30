Bintang AC Milan Rafael Leao Terpukau Lihat Gol Ricardinho di Liga Futsal Profesional 2023

BINTANG AC Milan Rafael Leao terpukau lihat gol Ricardinho di Liga Futsal Profesional 2023. Bintang asal Portugal, Ricardinho, mencetak gol dari tengah lapangan ketika timnya, Pendekar United, menghadapi Black Steel Papua di Liga Futsal Profesional 2023.

Pendekar United sukses meraih poin penuh dalam laga kontra Black Steel usai menang 4-2. Dalam pertandingan yang digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (29/7/2023), Ricardinho mencetak dua gol untuk Pendekar United.

Salah satu dari dua gol itu dicetak dengan fenomenal oleh Ricardinho. Pemain berusia 37 tahun melepaskan tembakan lob yang membuat kiper Black Steel, Albagir, tak kuasa melihat bola merobek gawangnya.

Cuplikan gol fenomenal itu pun beredar di media sosial Twitter. Video tersebut diunggah ulang oleh media Portugal pada akun Twitter @cabinesport.

“Di usia 37 tahun, Ricardinho masih menebar keajaiban di Indonesia,” cuit akun tersebut memuji gol berkelas itu, Minggu (30/7).