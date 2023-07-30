Justin Hubner Kenang Kepergian Calon Pemain Timnas Indonesia yang Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Justin Hubner kenang calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang meninggal dunia, Noah Gesser (Foto: Instagram/justinhubner5)

JUSTIN Hubner kenang kepergian calon pemain Timnas Indonesia, Noah Gesser, yang meninggal dunia karena kecelakaan. Bek tengah Wolverhampton Wanderers U-21 tersebut mengunggah foto Noah Gesser di akun Instagram-nya.

Pada beberapa tahun lalu, sosok Noah Gesser sempat dibicarakan di kalangan pencinta sepakbola Indonesia. Dia adalah pemain untuk Ajax Amsterdam U-16 yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan orang Jawa.

Namun, Noah Gesser meninggal dunia pada 30 Juli 2021 silam akibat kecelakaan. Insiden tersebut terjadi di Weg der United Nations (N210), dekat Kamerlingh Onneslaan, Belanda Utara.

Kematian Gesser tentunya mengejutkan. Terlebih, karena usia sang striker pada saat itu hanyalah 16 tahun.

Justin Hubner tidak pernah berada dalam klub yang sama dengan Noah Gesser. Namun, sebagai rekan sejawat sesama pesepakbola asal Belanda berdarah Indonesia, dia menunjukkan solidaritasnya.

Sang bek tengah berusia 19 tahun mengunggah foto Noah Gesser di akun Instagram-nya, @justinhubner5. Dia mengenangnya seakan Gesser selalu bersama dirinya.