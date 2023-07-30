Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Atletico Madrid vs Manchester City di Laga Uji Coba 2023: Los Rojiblancos Kalahkan The Citizens 2-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |20:47 WIB
Hasil Atletico Madrid vs Manchester City di Laga Uji Coba 2023: <i>Los Rojiblancos</i> Kalahkan <i>The Citizens</i> 2-1
Suasana laga Atletico Madrid vs Manchester City di laga uji coba 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEOUL Atletico Madrid keluar menjadi pemenang saat berjumpa Manchester City di laga uji coba pramusim 2023-2024 pada Minggu (30/7/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, tim berjuluk Los Rojiblancos itu menang dengan skor 2-1.

Atletico tampil luar biasa kala menghadapi Man City. Terbukti mereka dapat unggul dua gol lebih dulu lewat sumbangsih Memphis Depay di menit 66 dan Yannick Carrasco pada menit ke-74.

Sementara The Citizens yang menurunkan kekuatan terbaiknya baru bisa mencetak gol di menit 85 berkat aksi Ruben Dias. Dengan hasil itu, Atletico sukses mengalahkan sang juara Liga Champions 2022-2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man City tampil cukup dominan di 10 menit jalannya babak pertama. The Citizen -julukan Man City- mendapatkan beberapa peluangnya kendati belum berbuah menjadi gol. Salah satu peluang mereka tercipta di menit kedua lewat tendangan Julian Alvarez yang masih melambung ke atas mistar gawang Atletico Madrid.

Atletico Madrid vs Manchester City

Meski terus melancarkan serangan demi serangan, tim besutan Pep Guardiola itu masih kesulitan menembus rapatnya pertahanan yang dimiliki Atletico Madrid. Sementara itu, Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- terpaksa hanya mengandalkan serangan balik saja karena harus fokus menahan gempuran dari para pemain Man City.

Pada menit ke-29, Man City mendapatkan peluangnya lewat tendangan Phil Foden yang masih melenceng. Sementara itu, Atletico Madrid juga mendapatkan peluangnya di menit ke-33 lewat Thomas Lemar. Pertandingan pun berjalan cukup sengit karena hingga waktu memasuki menit ke-40 tidak ada gol yang tercipta.

Memasuki lima menit akhir di waktu normal, kedua kesebelasan masih bermain sangat ketat. Hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Man City dan Atletico Madrid harus puas bermain imbang 0-0 untuk sementara waktu.

