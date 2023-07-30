Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Pendekar United Menang 8-6, Radit FC Masih Terjerembab di Zona Degradasi

YOGYAKARTA – Pendekar United berhasil memenangkan laga sengit atas Radit FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023 pada Minggu (30/7/2023) malam WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Pendekar United tepatnya menang dengan skor 8-6 atas Radit FC.

Dengan hasil itu, maka Radit FC gagal keluar dari zona degradasi. Sementara Pendekar United memainkan laga terakhirnya bersama sang bintang Ricardinho yang memutuskan pindah ke Latvia untuk bergabung dengan Riga FC.

Jalannya Pertandingan

Di babak pertama diakhiri dengan skor 3-1 untuk keunggulan Pendekar United. Tiga gol Pendekar United diciptakan oleh Abdussalam (8'), Bambang Bayu Septaji (12'), dan Muhammad Syaifullah (15'). Sementara, satu gol Radit FC dicetak oleh Farhan Nur Alpi melalui titik putih (13').

Sementara, di babak kedua ini ada 10 gol yang tercipta. Gol Pendekar United masing-masing diciptakan oleh Ahmad Padilah (23'), Muhammad Agung Pandega (33'), Muhammad Syaifullah (38'), serta Ricardo Filipe (39'). Sedangkan, gol Radit FC dicetak oleh Rizal Mustofa (21'), Juniansyah (22',36') dan Dipo Arahman (34').

Meski gagal membawa pulang hasil kemenangan, Radit FC bukan tanpa perlawanan. Justru, dibabak kedua Radit FC mampu memanfaatkan lemahnya pertahanan dari Pendekar United yang lebih fokus melakukan serangan.