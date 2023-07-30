Hasil Liverpool vs Leicester City di Laga Uji Coba 2023: The Reds Menang Telak 4-0

KALLANG – Liverpool memetik kemenangan besar kala menghadapi Leicester City di laga uji coba pramusim 2023-2024, pada Minggu (30/7/2023) sore WIB. Bermain di National Stadium, Kallang, Singapura, tim berjuluk The Reds itu tepatnya menang dengan skor 4-0.

Gol-gol Liverpool dicetak oleh Darwin Nunez (30’), Bobby Clark (35’), Diogo Jota (38’), dan Ben Doak (64’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan yang mayoritas memainkan skuad intinya di babak pertama ini langsung tancap gas sejak awal. Namun Liverpool lebih dominan ketimbang Leicester. Tim besutan Jurgen Klopp itu kerap kali menebar ancaman ke lini pertahanan The Foxes -julukan Leicester.

Hingga akhirnya, The Reds -julukan Liverpool- berhasil membuka keran golnya di menit ke-30 lewat sontekan Darwin Nunez. Liverpool semakin percaya diri dalam membangun serangannya.

Dan nyatanya, Liverpool hanya butuh waktu lima menit untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Leicester lewat gol Bobby Clark yang memanfaatkan umpan matang Mohamed Salah. Lalu hanya berselang tiga menit, The Reds lagi-lagi sukses menjebol gawang The Foxes melalui Diogo Jota.

Leicester pun kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan Salah dan kolega. Pada akhirnya, Liverpool mampu unggul sementara di babak pertama dengan skor 3-0.