Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liverpool vs Leicester City di Laga Uji Coba 2023: The Reds Menang Telak 4-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |18:05 WIB
Hasil Liverpool vs Leicester City di Laga Uji Coba 2023: <i>The Reds</i> Menang Telak 4-0
Suasana laga Liverpool vs Leicester City di laga uji coba 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KALLANG Liverpool memetik kemenangan besar kala menghadapi Leicester City di laga uji coba pramusim 2023-2024, pada Minggu (30/7/2023) sore WIB. Bermain di National Stadium, Kallang, Singapura, tim berjuluk The Reds itu tepatnya menang dengan skor 4-0.

Gol-gol Liverpool dicetak oleh Darwin Nunez (30’), Bobby Clark (35’), Diogo Jota (38’), dan Ben Doak (64’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan yang mayoritas memainkan skuad intinya di babak pertama ini langsung tancap gas sejak awal. Namun Liverpool lebih dominan ketimbang Leicester. Tim besutan Jurgen Klopp itu kerap kali menebar ancaman ke lini pertahanan The Foxes -julukan Leicester.

Hingga akhirnya, The Reds -julukan Liverpool- berhasil membuka keran golnya di menit ke-30 lewat sontekan Darwin Nunez. Liverpool semakin percaya diri dalam membangun serangannya.

Liverpool vs Leicester City (Reuters)

Dan nyatanya, Liverpool hanya butuh waktu lima menit untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Leicester lewat gol Bobby Clark yang memanfaatkan umpan matang Mohamed Salah. Lalu hanya berselang tiga menit, The Reds lagi-lagi sukses menjebol gawang The Foxes melalui Diogo Jota.

Leicester pun kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan Salah dan kolega. Pada akhirnya, Liverpool mampu unggul sementara di babak pertama dengan skor 3-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183242/timur_kapadze_blak_blakan_bilang_menunggu_tawaran_dari_pssi_untuk_kursi_pelatih_timnas_indonesia-sM7Z_large.jpg
Timur Kapadze Blak-blakan Tunggu Tawaran PSSI untuk Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Saya Siap, Insya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/46/3183144/lamine_yamal-QBMT_large.jpg
Hubungan Timnas Spanyol dan Barcelona Memanas, Lamine Yamal Terpaksa Dicoret dari Skuad La Furia Roja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183099/sekou_kone-6m1v_large.jpg
Ini Wonderkid Manchester United di Daftar 20 Pemain Mali untuk Hadapi Timnas Indonesia U-22 di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182861/dean_james-jV82_large.jpg
Reaksi Berkelas Bek Timnas Indonesia Dean James Usai Bantu Go Ahead Eagles Bungkam Feyenoord
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643581/media-asing-bocorkan-pssi-bidik-pelatih-timnas-irlandia-heimir-hallgrimsson-fmo.webp
Media Asing Bocorkan PSSI Bidik Pelatih Timnas Irlandia Heimir Hallgrimsson
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Jonatan Christie Bongkar Suka Duka Usai Tinggalkan Pelatnas: Pengeluaran Gede Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement