Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Ditahan Black Steel 2-2, Kancil WHW Pastikan Posisi Runner-up

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |17:23 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Ditahan Black Steel 2-2, Kancil WHW Pastikan Posisi Runner-up
Kancil WHW Pontianak jadi runner-up Liga Futsal Profesional 2022-2023 usai ditahan Black Steel 2-2. (Foto: Instagram/kancilwhw)
A
A
A

YOGYAKARTA Kancil WHW Pontianak memastikan diri menjadi runner-up Liga Futsal Profesional 2022-2023. Kepastian itu didapatkan Kancil WHW setelah merebut satu poin usai ditahan Black Steel FC 2-2 pada Minggu (30/7/2023).

Ya, dalam laga yang dihelat di GOR Amongrogo, Yogyakarta itu Kancil WHW sejatinya gagal memetik kemenangan. Namun, hasil imbang nyatanya sudah cukup bagi Kancil WHW untuk mengunci tempat sebagai runner-up.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Blacksteel memulai serangan dengan umpan satu dua untuk menembus pertahanan Kancil WHW. Disamping itu, pemain Kancil WHW juga melakukan upaya merebut bola. Namun, di lima menit babak pertama ini, keduanya belum mampu menciptakan finishing touch yang baik karena permainan lebih dominan di lini tengah, sehingga belum ada gol yang tercipta awal laga.

Blacksteel mampu membuka keunggulan terlebih dahulu di menit (8') setelah Holypaul Septinus Novrianto sukses mengkonversi umpan silang rekannya menjadi gol. Blacksteel unggul sementara dengan skor 1-0.

Dalam jalannya laga ini, penjaga gawang Kancil WHW Muhammad Nizar terpaksa diganjar kartu kuning karena kakinya mengenai pemain Blacksteel Guntur Sulistyo saat akan melakukan penyelamatan.

Kancil WHW vs Black Steel (FFI)

Kancil WHW baru bisa menyamakan kedudukan pada menit (17'). Iqbal Alvian berhasil menciptakan gol setelah memanfaatkan kesalahan kiper yang gagal menangkap bola dengan sempurna. Skor menjadi imbang 1-1.

Tak lama berselang, di menit (19') umpan jauh Dias Riyansyah berhasil dikonversi menjadi gol oleh Muhammad Fajriyan yang tepat berdiri di depan gawang Blacksteel. Gol ini sekaligus menutup babak pertama untuk keunggulan Kancil WHW dengan skor 2-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643771/indonesia-rally-team-kembali-ikut-reli-dunia-lewat-shannons-adelaide-rally-2025-hjo.webp
Indonesia Rally Team Kembali Ikut Reli Dunia Lewat Shannons Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/luka_modric_merayakan_golnya_yang_membawa_ac_milan.jpg
Fabio Capello Bongkar Rahasia Kokohnya Pertahanan AC Milan, Luka Modric Dibawa-bawa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement