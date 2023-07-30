Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Ditahan Black Steel 2-2, Kancil WHW Pastikan Posisi Runner-up

YOGYAKARTA – Kancil WHW Pontianak memastikan diri menjadi runner-up Liga Futsal Profesional 2022-2023. Kepastian itu didapatkan Kancil WHW setelah merebut satu poin usai ditahan Black Steel FC 2-2 pada Minggu (30/7/2023).

Ya, dalam laga yang dihelat di GOR Amongrogo, Yogyakarta itu Kancil WHW sejatinya gagal memetik kemenangan. Namun, hasil imbang nyatanya sudah cukup bagi Kancil WHW untuk mengunci tempat sebagai runner-up.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Blacksteel memulai serangan dengan umpan satu dua untuk menembus pertahanan Kancil WHW. Disamping itu, pemain Kancil WHW juga melakukan upaya merebut bola. Namun, di lima menit babak pertama ini, keduanya belum mampu menciptakan finishing touch yang baik karena permainan lebih dominan di lini tengah, sehingga belum ada gol yang tercipta awal laga.

Blacksteel mampu membuka keunggulan terlebih dahulu di menit (8') setelah Holypaul Septinus Novrianto sukses mengkonversi umpan silang rekannya menjadi gol. Blacksteel unggul sementara dengan skor 1-0.

Dalam jalannya laga ini, penjaga gawang Kancil WHW Muhammad Nizar terpaksa diganjar kartu kuning karena kakinya mengenai pemain Blacksteel Guntur Sulistyo saat akan melakukan penyelamatan.

Kancil WHW baru bisa menyamakan kedudukan pada menit (17'). Iqbal Alvian berhasil menciptakan gol setelah memanfaatkan kesalahan kiper yang gagal menangkap bola dengan sempurna. Skor menjadi imbang 1-1.

Tak lama berselang, di menit (19') umpan jauh Dias Riyansyah berhasil dikonversi menjadi gol oleh Muhammad Fajriyan yang tepat berdiri di depan gawang Blacksteel. Gol ini sekaligus menutup babak pertama untuk keunggulan Kancil WHW dengan skor 2-1.