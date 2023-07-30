Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Blak-blakan, Shin Tae-yong Ungkap 2 Target Utama Timnas Indonesia yang Diminta Erick Thohir

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |16:54 WIB
Blak-blakan, Shin Tae-yong Ungkap 2 Target Utama Timnas Indonesia yang Diminta Erick Thohir
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong blak-blakan mengenai dua proyek utama yang harus dicapainya bersama skuad Garuda dalam waktu dekat ini. Hal itu diungkapkan Shin Tae-yong kala diundang oleh youtuber Denny Sumargo.

Dalam acara tersebut, Shin Tae-yong terlihat ikut bertanding futsal dengan Denny Sumargo. Usai bermain, mereka pun berbincang sejenak dan membahas mengenai Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.

Pada momen itulah Denny menanyakan apa target utama Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pun secara terbuka membocorkan dua proyek besar yang diminta Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir kepada dirinya.

Target utama yang diminta Erick Thohir ternyata adalah membawa Timnas Indonesia mencapai babak terakhir dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lalu target kedua adalah mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Shin Tae-yong bersama Ketum, Erick Thohir

“Apa yang dibicarakan sama pak Erick ada 2 project. Pertama, lolos sampai kualifikasi babak terakhir di Piala Dunia tahun 2026. Lalu yang kedua, lolos ke Olimpiade Paris 2024,” kata Shin Tae-yong, dalam akun youtube Denny Sumargo, Minggu (30/7/2023).

Menarik tentunya melihat apakah Shin Tae-yong sanggung atau tidak memenuhi permintaan Ketum PSSI tersebut. Satu hal yang pasti, sejauh ini peluang mewujudkan dua proyek itu masih terbilang besar.

Halaman:
1 2
      
