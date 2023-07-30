Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Bintang Timur Surabaya Segel Gelar Juara, Usai Menang 5-3 atas Unggul FC!

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |14:40 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Bintang Timur Surabaya Segel Gelar Juara, Usai Menang 5-3 atas Unggul FC!
Bintang Timur Surabaya juara Liga Futsal Profesional 2022-2023. (Foto: Bintang Timur Surabaya)
A
A
A

BINTANG Timur Surabaya juara Liga Futsal Profesional 2022-2023. Kepastian itu didapat usai Bintang Timur Surabaya menang 5-3 atas Unggul FC dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023.

Duel itu digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (30/07/2023) siang WIB. Kesuksesan ini membuat Bintang Timur Surabaya sukses mempertahankan gelar juaranya di Liga Futsal Profesional.

Bintang Timur Surabaya juara

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya memulai laga dengan baik. Mereka terus menekan Unggul FC sehingga membuat tim lawan keteteran.

Hasilnya, Bintang Timur Surabaya sukses membuka keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-4, Samuel Eko Putra mencetak gol. Skor pun berubah menjadi 1-0.

Tak tinggal diam, Unggul FC langsung membangun serangan. Usaha mereka membuahkan hasil manis. Di menit ke-11, Unggul FC bisa menyamakan kedudukan lewat aksi G Vin Blandino Laik.

Jelang akhir babak pertama, Bintang Timur Surabaya kembali memimpin. Ialah Diego Henrique yang mencatatkan namanya di papan skor. Bintang Timur Surabaya pun unggul kembali 2-1.

Tetapi, keunggulan Bintang Timur Surabaya tak bertahan lama. Unggul FC kembali mencetak gol balasan. Kali ini, Ramadhan Jamaludin jadi pahlawan. Skor 2-2 pun terjaga hingga akhir laga babak pertama.

Halaman:
1 2
      
