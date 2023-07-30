Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Bhayangkara FC Dipanggil Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Begini Harapan sang Pelatih

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |13:37 WIB
2 Pemain Bhayangkara FC Dipanggil Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Begini Harapan sang Pelatih
Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 terus berlanjut. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BEKASI – Dua pemain muda Bhayangkara Presisi Indonesia FC, Dwi Berta Setiawan dan Ruben Asoka Jaya Prayitno, dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Mendapat kabar ini, pelatih Bhayangkara FC, Emral Abus, angkat bicara.

Emral Abus menyampaikan harapannya untuk dua pemain mudanya selama menjalani seleksi dan pemusatan latihan Timnas Indonesia U-17. Dia berharap Dwi Berta dan Ruben Asoka bisa menembus skuad inti Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17

Abus mengatakan bahwa Dwi dan Ruben sempat ditempa olehnya di tim senior sebelum difokuskan ke tim akademi. Tak ayal, kedua pemainnya bisa dalam kondisi lebih kuat dan siap menjalani seleksi.

“Awalnya mereka bergabung dengan senior latihan di awal-awal, kemudian mereka difokuskan di akademi,” kata Abus dalam sesi jumpa pers usai laga kontra PSM Makassar, Sabtu (29/7/2023).

“Tentunya kita sangat bangga pemain-pemain kita ada yang dipanggil oleh Timnas. Mudah-mudahan mereka bisa terpilih ke dalam skuad inti di Timnas Indonesia U-17,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
