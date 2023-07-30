Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Fafage Vamos Bungkam Cosmo JNE FC 4-2!

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |13:16 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Fafage Vamos Bungkam Cosmo JNE FC 4-2!
Laga Cosmo JNE vs Fafage Vamos. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini Fafage Vamos FC sukses membungkam Cosmo JNE dengan skor 4-2.

Laga Cosmo JNE vs Fafage Famos digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (30/7/2023) pagi WIB. Dalam laga itu, lini pertahanan Fafage tampil begitu tangguh sehingga sulit ditembus tim lawan.

Cosmo JNE vs Fafage Vamos

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Vamos membuka laga dengan apik. Mereka langsung tampil menekan. Pola permainan ini pun berbuah manis karena bisa langsung menghasilkan gol cepat.

Ialah Syahidiansyah Lubis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia sukses membuat gol cepat di menit ke-4 sehingga membawa Fafage Vamos unggul 1-0!

Unggul cepat, Fafage Vamos tampak tampil makin percaya diri. Mereka terus menekan pertahanan tim lawannya hingga kembali berbuah gol.

Kali ini, gol dicetak Ali Abedin di menit ke-9. Tak ayal, Fafage Vamos sudah unggul 2-0 kala laga belum genap berjalan 10 menit.

Cosmo JNE berusaha menyerang balik usai tertinggal 2-0. Tetapi, usaha Cosmo JNE gagal berbuah manis. Alih-alih mencetak gol, mereka justru kebobolan lagi.

Pada menit ke-13, Irfan Maulana sukses menjebol gawang Cosmo JNE. Fafage Vamos pun unggul 3-0 atas Cosmos FC.

Cosmo JNE akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-14. Tendangan keras M Afif Rizky gagal dibendung penjaga gawang Fafage. Mereka memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3. Skor ini pun bertahan hingga akhir babak pertama.

