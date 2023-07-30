FIFA Tinjau Stadion Sidolig Bandung Jelang Piala Dunia U-17 2023, Beri Acungan Jempol

BANDUNG – Perwakilan Konfederasi Sepakbola Dunia (FIFA) baru saja meninjau langsung Stadion Sidolig Bandung yang rencananya akan dipersiapkan untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023. Perwakilan FIFA itu pun memberi acungan jempol untuk Stadion Sidolig Bandung.

Hal ini diungkap oleh pengelola Stadion Sidolig Bandung, Yadi Mulyadi. Dia bersyukur lapangan bersejarah milik pemerintah Kota Bandung ini mendapat apresiasi dari FIFA.

"Alhamdulillah, lapangan masih konsisten, bagus,” kata Yadi Mulyadi di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (30/7/2023).

“Cuma memang di sini perlu pemeliharaan yang lebih terutama Persib," lanjutnya.

Yadi Mulyadi memiliki alasan tersendiri menunjuk Persib dalam hal pemeliharaan. Sebab, selama ini Stadion Sidolig kerap digunakan Maung Bandung -julukan Persib- menjalani latihan sebagai salah satu persiapan menghadapi Liga 1 2023-2024.

Sedangkan untuk fasilitas lainnya, Yadi Mulyadi memastikan tidak ada permasalahan. Sebaliknya, pemeliharaan rumput lapangan menjadi fokus utama.

"Jadi, mohon bantuannya dari Persib, khususnya di penguruslah mungkin, membantu memelihara juga karena pemeliharaan ini, intinya peralatanlah," tutur Yadi.