HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pantau Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Zainudin Amali Tegaskan Tak Boleh Ada Pemain Titipan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |11:16 WIB
Pantau Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Zainudin Amali Tegaskan Tak Boleh Ada Pemain Titipan
Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 terus berlanjut. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANADO – Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, menegaskan tak boleh ada pemain titipan yang diloloskan ke skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Hal ini diungkap Zainudin Amali saat memantau langsung seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 di Manado.

Dalam kesempatan itu, Zainudin memotivasi para peserta seleksi untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sebab, dalam seleksi ini, hanya pemain terbaik yang akan lolos ke pemusatan latihan di Jakarta. Dia menegaskan tidak ada pemain titipan yang bisa lolos dalam seleksi.

Zainudin Amali

“Hari ini, tim pemandu bakat yang dipimpin oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, datang untuk memantau seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 di Manado,” ujar Zainudin Amali, dilansir dari laman resmi PSSI, Minggu (30/7/2023).

“Tidak ada kuota khusus perihal jumlah pemain yang akan direkrut. Tugas kalian adalah menunjukkan kemampuan terbaik saat seleksi,” lanjutnya.

“Tidak ada pemain titipan. Semua bersaing ketat untuk lolos masuk seleksi nasional, sebelum pemusatan latihan (TC) di Jerman nanti,” tegas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI itu.

Proses seleksi Timnas Indonesia U-17 di Manado sendiri dipimpin langsung oleh Indra Sjafri. Ada dua pemandu bakat turut mendampingi. Mereka membagi para pemain menjadi beberapa tim.

Halaman:
1 2
      
