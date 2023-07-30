Media Malaysia Sebut Brunei Siap Kejutkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

MEDIA Malaysia, Makan Bola, sebut Brunei siap kejutkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu diketahui akan terjadi di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ya, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah melakukan drawing atau undian Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 27 Juli 2023. Hasilnya, Timnas Indonesia yang akan memulai perjalanan dari putaran pertama, akan melawan Brunei Darussalam.

Duel itu akan dilakoni dua kali. Pertandingan pertama akan digelar pada 12 Oktober 2023. Lalu, laga leg II akan berlangsung pada 17 Oktober 2023.

Di atas kertas, Timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang Brunei. Sebab, hasil manis kerap diraih skuad Garuda kala berhadapan dengan Brunei.

Salah satunya kemenangan didapat Timnas Indonesia pada pertemuan terakhir kedua tim di Piala AFF 2022. Kala itu, pasukan Shin Tae-yong membantai Brunei dengan skor 7-0.

Meski begitu, media Malaysia menyebut Brunei siap beri kejutan kepada Timnas Indonesia saat berhadapan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, strategi ampun akan disiapkan oleh Timnas Brunei Darussalam.

“Brunei siapkan strategi ampuh untuk kejutkan Indonesia,” tulis judul artikel Makan Bola, dikutip Minggu (30/7/2023).