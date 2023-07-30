Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Beda Nasib Timnas Indonesia dengan Thailand

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |06:23 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Beda Nasib Timnas Indonesia dengan Thailand
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
DRAWING Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilakukan. Timnas Indonesia pun tampak memiliki nasib berbeda dengan tim kuat di Asia Tenggara, Thailand, dari hasil drawing atau undian tersebut.

Timnas Thailand diketahui harus menghadapi lawan-lawan berat di Grup C. Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- segrup dengan Korea Selatan, China, dan juga pemenang laga di putaran pertama antara Singapura vs Guam.

Timnas Indonesia dan Timnas Thailand

Tentunya, Korea Selatan akan jadi lawan terberat bagi Timnas Thailand. Sebab, Korea Selatan jadi tim kuat di Asia yang juga sudah langganan mentas di Piala Dunia. Di skuad itu, ada banyak pemain top dunia yang mengukir karier apik di Eropa, salah satunya tentu saja Son Heung-min.

Selain Korea, China juga perlu diwaspadai oleh Timnas Thailand. Sebab, secara peringkat, China juga jauh lebih unggul dari Thailand di ranking FIFA. China kini ada di urutan ke-80 dunia, sementara Thailand masih di posisi ke-113.

Mendapati kondisi ini, manajer Timnas Thailand, Nualphan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, sendiri waspada. Dia mengakui timnya harus menghadapi lawan berat untuk bisa lolos ke putaran ketiga.

"Saya harus mengakui, ini adalah tantangan yang sangat sulit karena Korea Selatan dan China merupakan tim top di Asia. Utamanya Korea Selatan, yang telah menjadi standar kelas dunia dan ada banyak pemain yang bermain di Eropa,” ujar Madam Pang, dikutip dari SMM Sport.

Kondisi yang dialami Thailand, bisa dibilang sedikit berbeda dengan Timnas Indonesia. Pasalnya, dalam hasil drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menghadapi lawan yang tak seberat Thailand.

Timnas Indonesia sendiri diketahui harus memulai perjalanannya dari putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di babak pertama, mereka akan melawan Brunei Darussalam.

Jika menang, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kans Timnas Indonesia mendulang hasil manis pun terbuka lebar.

