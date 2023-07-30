Momen Kocak Shin Tae-yong, Diminta Masuk ke Lapangan Malah Meluncur ke Kamar Mandi

MOMEN kocak Shin Tae-yong, diminta masuk ke lapangan malah meluncur ke kamar mandi mencuri perhatian netizen. Hal ini terjadi kala Shin Tae-yong bertemu artis sekaligus Youtuber kondang Indonesia, Denny Sumargo.

Ya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertemu dengan Denny Sumargo untuk bermain bola bersama. Momen pertemuan itu turut diunggah di Denny Sumargo di akun media sosialnya.

“Kedatangan coach Shin Tae-yong,” tulis Denny Sumargo dalam caption unggahannya di Tiktok @dennysumargoreal.

Dalam unggahannya di akun Tiktok pribadinya, Denny memperlihatkan sedikit percakapan di awal pertemuannya dengan Shin Tae-yong. Dia menyapa, memperkenalkan diri, hingga turut memaparkan kondisinya yang mengaku tak terlalu bugar 100 persen sebelum bertanding.

“Halo, terima kasih sudah mau datang lawan saya. Iya, cuuma kaki saya sakit. Jadi jangan terlalu keras ya,” ujar Denny Sumargo kepada Shin Tae-yong usai memperkenalkan diri.

Shin Tae-yong pun memberi respons yang hangat dan positif. Usai berbincang sejenak, Shin Tae-yong pun dipersilakan Denny Sumargo untuk masuk ke lapangan mini soccer.

“Shin Tae-yong silakan masuk,” tutur Denny Sumargo

Di sinilah kemudian, aksi Shin Tae-yong curi perhatian. Bagaimana tidak, alih-alih masuk ke lapangan, pelatih asal Korea Selatan itu malah meluncur ke kamar mandi.

Denny Sumargo yang kaget pun langsung memanggil Shin Tae-yong karena salah ruangan. Shin Tae-yong yang mengenakan jaket dan celana hitam sambil menggendong ransel hitam itu pun tampak celingukan saat memasuki kamar mandi.